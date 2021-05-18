「無罩男」硬衝超市！拿2瓶飲料想結帳 她神回一招反制
台灣疫情持續升溫，近期不斷出現破百例的本土確診，因此各地超商、店家紛紛推出「實聯制登記」，並要求民眾沒戴口罩不准入店。不過，就有網友抱怨，一名男子為了買兩瓶飲料，不但沒戴口罩就進店裡，還直接嗆店員，讓他相當傻眼，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 15:01:00
原PO在《爆料公社公開版》表示，他看到這位穿著深色上衣、黑色長褲的男子，直接無視店門口的公告「未戴口罩者請勿進入」，走進店裡對著店員嗆「可不可以買」，接著不但不聽店員勸說，還衝去拿了2瓶飲料就要結帳，讓他忍不住說「所以我們這些戴口罩的都塑膠？」
貼文曝光後，網友們也紛紛痛罵，「疫情都變成這樣，怎麼每天都還有這種人」、「希望有全民檢舉方案」、「身為店員真的很無奈⋯⋯」、「不認識字嗎？自私的人到處有」、「還遇過有客人要求店員把東西拿出去的，只因為客人要買」、「店員人太好是嗎」、「我也有遇到，沒戴口罩還罵店員」。
另外，也有一位網友分享自己的絕招，「我是如果不戴口罩就絕對不幫忙結帳，請客人戴好口罩再結帳，因為這樣被客人罵還有投訴，我也照樣不結帳」。若事件發生在雙北，外出必須全程戴口罩，沒戴口罩者依照「傳染病防治法」開罰3000元至1萬5000元。（編輯：許智超）
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