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不甩防疫禁令！美女主播深夜偷見「機師男友」　民眾氣炸

▲日本疫情嚴峻，鷲見玲奈仍不甩防疫禁令與男友約會。（圖／鷲見玲奈IG）
▲日本疫情嚴峻，鷲見玲奈仍不甩防疫禁令與男友約會。（圖／鷲見玲奈IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-18 14:59:46

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球爆發，台灣本土確診病例連日破百，今（18日）本土再新增240例，民眾警戒提高，儘量避免外出「宅在家救台灣」。日本方面，17日全境新增3680確診病例，情況危急仍有人不甩防疫禁令，前東京電視台美女主播鷲見玲奈，就被拍到深夜幽會機師男友，慘遭網友圍剿，她趕緊發文向外界道歉。

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▲鷲見玲奈為自己輕率的行為道歉。（圖／鷲見玲奈IG）
▲鷲見玲奈為自己輕率的行為道歉。（圖／鷲見玲奈IG）
鷲見玲奈長相甜美、身材火辣，IG超過60萬粉絲追蹤，人氣非凡的她，日前卻被拍到不甩政府防疫禁令，深夜與機師男友在居酒屋超時用餐，2人飯後不回家還在街上嬉鬧，輕率態度遭到網友砲轟。

鷲見玲奈被罵到臭頭，趕緊在IG發文，對於自己做出輕率的舉動向外界道歉，「在全國各地發布緊急政策，很多人都在努力防疫，我卻做出輕率的態度，對此感到很抱歉」，她以此記取教訓並反省，發誓會重新審視自己的行為，不再做出錯誤舉動。

▲▼鷲見玲奈長相甜美，是前東京電視台主播。（圖／鷲見玲奈IG）
▲▼鷲見玲奈長相甜美，是前東京電視台主播。（圖／鷲見玲奈IG）
▲▼鷲見玲奈長相甜美，是前東京電視台主播。（圖／鷲見玲奈IG）
▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心18日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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