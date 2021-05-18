不甩防疫禁令！美女主播深夜偷見「機師男友」 民眾氣炸
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球爆發，台灣本土確診病例連日破百，今（18日）本土再新增240例，民眾警戒提高，儘量避免外出「宅在家救台灣」。日本方面，17日全境新增3680確診病例，情況危急仍有人不甩防疫禁令，前東京電視台美女主播鷲見玲奈，就被拍到深夜幽會機師男友，慘遭網友圍剿，她趕緊發文向外界道歉。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-18 14:59:46
鷲見玲奈長相甜美、身材火辣，IG超過60萬粉絲追蹤，人氣非凡的她，日前卻被拍到不甩政府防疫禁令，深夜與機師男友在居酒屋超時用餐，2人飯後不回家還在街上嬉鬧，輕率態度遭到網友砲轟。
鷲見玲奈被罵到臭頭，趕緊在IG發文，對於自己做出輕率的舉動向外界道歉，「在全國各地發布緊急政策，很多人都在努力防疫，我卻做出輕率的態度，對此感到很抱歉」，她以此記取教訓並反省，發誓會重新審視自己的行為，不再做出錯誤舉動。
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