防疫避免焦慮　醫提四不五要

疫情不斷升溫，不少民眾出現恐慌。中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師姜學斌建議，可以透過「四不五要」來減低焦慮：包括不要轉傳或散佈恐慌性購物的資訊與照片；不要整天看新聞，應該要透過官方媒體獲得整理好的資訊；不要專注在確診者足跡，要專注在完整自我的防護；減少當面人與人的連結，以「安、靜、能、繫、望」的5字訣，照顧好自己的心靈健康。





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姜學斌表示，隨著確診者足跡的公布，診間民眾的擔憂更明顯。然而，在防疫等級從疫調足跡的警覺，到升級成全面防護的當下，疫情越嚴峻，台灣人更應該站在一起：「我們的敵人，自始至終都是病毒，而不是感染了病毒的人。」姜學斌醫師這樣提醒。





造成焦慮的原因有很多，過度接觸令人恐慌的資訊、過度聚焦在自己無法改變的事情、過度預期性地假設尚未發生的事情，都是焦慮的來源。民眾常常會思考，究竟這樣的焦慮是不是過頭了？姜學斌表示，焦慮與一般煩惱的差別，在於症狀的嚴重程度。倘若一整天都處在焦慮的情緒中、或是焦慮的嚴重度與壓力源不成比例、覺得自己無法控制或者轉移焦慮的情緒，甚至因為焦慮的狀況，出現類似「自律神經失調」的症狀，如胸悶、心悸、耳鳴、喉嚨卡卡的、喘不過氣...等等症狀，在經過內外科檢查後，若沒有明顯的器官損傷，就要思考焦慮症導致身體症狀的可能性。





在防疫期間，如何避免焦慮產生，姜學斌醫師提出四個建議：





１.不要轉傳或散佈恐慌性購物的資訊與照片。物資是充足的，避免密閉空間群聚才是現在的重點。不要讓自己變成散佈恐慌的媒介。





２.不要整天看新聞，應該要透過官方媒體獲得整理好的資訊。如果一整天都沉浸在重複式、威脅式的媒體資訊裡，會更難擺脫焦慮的可能。不如固定一個時間觀看新聞，或是透過「疾管家」line官方帳號獲得資訊即可。





３.不要專注在確診者足跡，要專注在完整自我的防護。我們無法掌握其他人的足跡，但我們可以決定自己要不要出門去。不管周遭有無確診者足跡，這幾週的當務之急，都是把自己管好，避免不必要的群聚。聚焦在自己可以掌握、可以改變的事情。





４.減少當面人與人的連結，拉近彼此心與心的距離。這個時候，可以嘗試以「安、靜、能、繫、望」的五字訣，照顧好自己的心靈健康。包括了：



