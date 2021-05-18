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日職／大王回來了！王柏融開轟影片狂飆41萬

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▲日本火腿強打王柏融。（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

2021-05-18 15:00:56

「大王」王柏融上週三本季首支全壘打出爐，砲轟去年洋聯「三振王」山本由伸，大王也破紀錄成為火腿隊史第一位對山本由伸扛出全壘打的球員，該支影片在ELEVEN體育家族官方YouTube頻道觀看次數上衝到41萬，大王也延續火燙的手感，上週六再對軟銀洋投敲出第二轟，讓許多球迷紛紛表示「熟悉的大王回來了」!

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今天(18日)起北海道日本火腿鬥士先作客東北樂天金鷲三連戰，週五(21日)再踢館埼玉西武獅，大王將有機會先後碰上宋家豪跟吳念庭，精彩的「台灣內戰」令人期待，本週的日本職棒，ELEVEN體育家族一樣每天有兩場，火腿的五戰客場賽事再請觀眾朋友鎖定ELEVEN體育二台，有線電視(74台)跟中華電信MOD(214台)都有轉播，還有更多精彩的賽事請鎖定ELEVEN體育家族，線上也可以訂閱ELEVEN體育家族官方APP完整收看。

台灣旅日選手表現亮眼，出賽穩定，在新冠疫情嚴峻的狀況下帶給許多球迷正向能量，為了提倡防疫，以及宣導大家不要亂走動，宅在家看球賽最安全兼顧救台灣，ELEVEN體育家族今天也會在日職賽前於官方粉絲團發起安裝「臺灣社交距離APP」贈送ELEVEN體育家族APP免一個月觀看免費序號的活動，增加球迷與球賽的連結，保護自己也保護他人，限量一百個名額，ELEVEN體育家族所有轉播的賽事：美國職籃NBA、英格蘭足球超級聯賽、2021日職交流戰太平洋聯盟主場賽事等都可以觀看，另外，5月限定活動還有透過ELEVEN官方粉專指定連結申辦樂天信用卡，首刷不限金額也可得到一個月免費觀看序號，詳細活動的辦法再請參考ELEVEN體育家族官方社群平台。

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