日職／大王回來了！王柏融開轟影片狂飆41萬

「大王」王柏融上週三本季首支全壘打出爐，砲轟去年洋聯「三振王」山本由伸，大王也破紀錄成為火腿隊史第一位對山本由伸扛出全壘打的球員，該支影片在ELEVEN體育家族官方YouTube頻道觀看次數上衝到41萬，大王也延續火燙的手感，上週六再對軟銀洋投敲出第二轟，讓許多球迷紛紛表示「熟悉的大王回來了」!
記者吳政紘/綜合報導
2021-05-18 15:00:56
今天(18日)起北海道日本火腿鬥士先作客東北樂天金鷲三連戰，週五(21日)再踢館埼玉西武獅，大王將有機會先後碰上宋家豪跟吳念庭，精彩的「台灣內戰」令人期待，本週的日本職棒，ELEVEN體育家族一樣每天有兩場，火腿的五戰客場賽事再請觀眾朋友鎖定ELEVEN體育二台，有線電視(74台)跟中華電信MOD(214台)都有轉播，還有更多精彩的賽事請鎖定ELEVEN體育家族，線上也可以訂閱ELEVEN體育家族官方APP完整收看。
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