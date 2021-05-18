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但到底該如何舒緩經前症候群呢？以傳統中醫而言，認為與肝功能有關。孫彩霞中醫師解釋，月經來潮前，身體內的陰血由衝任二脈輸佈到子宮，當血海充盈時，下全身的陰血不足，這時就會使肝、脾、心等臟腑功能失調，若屬於「肝鬱氣滯」者，就容易出現經前小情緒、胸部、腹部脹痛等症狀，若為「肝血虧虛」者，則除了月經量減少外，也可能會有睡眠障礙、頭痛等情況發生。
莓果花茶調理 有助改善經前症候群
孫彩霞中醫師說明，除了可透過中醫調理，平時也可藉由莓果花茶調理、經前泡腳、規律運動以及飲食上著手，像是每兩、三天可泡一杯溫熱莓果或玫瑰花茶，透過含有濃縮單寧酸的莓果，能預防女性泌尿道感染，再藉由玫瑰花達到疏肝理氣效果；其次，若經前泡腳，則可利用少許艾葉及老薑以及再加入白朮、當歸、川芎、熟地、杜仲、黃耆等中藥材加水蒸30分鐘，將渣濾掉泡腳，有助於舒緩經前症候群。
養成良好生活習慣 遠離經前症候群
此外，平時也應養成運動習慣，且最好達到每週三至五次，每次至少三十分鐘的頻率，以幫助促進血液循環，改善情緒。孫彩霞中醫師強調，至於在飲食上，則應多吃蔬果或穀類，減少攝取刺激性飲料，透過平時習慣改變，幫助自己遠離經前症候群找上門。
資料來源：健康醫療網 改善經前症候群 中醫師：把握四妙招
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