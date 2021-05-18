▲ 21 年式 Ford Ranger運動型售價維持 149.8 萬 安全、機能再升級

我是廣告 請繼續往下閱讀
21 年式 Ford Ranger 擁有 237mm 離地高度與 800 mm 最大涉水深度，以及能裝載 1,000 公斤物品的載重能力。同時，21 年式 Ford Ranger運動型更新增 Cargo Management 套件，可提升裝載的靈活空間變化，且保留彈性應用的繩索勾軌道槽；此外，增加兩處（全車共計六處）車斗固定扣環，可輔助綑綁及固定承載之貨物，切合專業工作者或專業玩家各種面向的應用需求。
Ford Ranger 運動型擁有 29˚進入角／22˚穿越角／26˚ 離去角，結合電子式旋鈕加力箱的設計，能夠於彈指之間便利切換電子式後軸差速器鎖定與 4x4 分時四輪傳動系統。同時，Ford Ranger 運動型長達 5367mm 與 1,867 mm 的車寬，以及約 2.42 平方公尺的出色載物空間，創造超大多元運用空間機能，足以因應裝載商用貨物、家用物品、露營用具等幾乎任何物品，且配備輕量化啟閉後尾門設計，讓使用者在開啟和關閉後尾門時更為省力。
21 年式 Ford Ranger運動型的原廠選配拖曳模組通過最嚴苛的測試，該裝置可與拖曳穩定輔助系統和 ALC 主動式負載控制系統完美結合，最大拖曳重量達 3.5 噸。
21 年式 Ford Ranger運動型以強悍外型搭配經典六角形水箱護罩，並以鍍鉻飾件強化美式風格，新增後座隱私玻璃。
Ford Ranger運動型在空間、舒適性和功能性上，也都方方面面兼顧。其具備如休旅車般的寬敞空間與細膩質感，受惠於高剛性底盤及特殊的大型液壓式減震筒與懸吊設計，在優異操控性之餘，亦擁有媲美休旅車型般的駕乘舒適感受。
Ford Ranger運動型以較高的駕駛座位結合駕駛座八向電動調整功能，賦予更為優異的前方駕駛視野；人性化的儀錶板與中控介面設計，搭配 SYNC®3娛樂通訊整合系統與 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕（支援Apple CarPlay®[1]與Android AutoTM智慧型手機連結）。
[1] Apple CarPlay®需搭載iOS 7.1 以上之iPhone機型。建議更新至最新iOS版本。Apple CarPlay®為Apple Inc.的商標。Android AutoTM與大部分搭載Android 5.0以上之裝置相容，建議至Google Play下載Android AutoTM最新版本。詳情請參見車主手冊。
21 年式 Ford Ranger運動型標配 Ford Co-Pilot360TM Technology全方位智駕領航科技，整合多項頂尖智慧駕駛輔助科技，為座駕前、雙側邊、後方各個面向，提供最智能的安全防護與堅實後盾。在主動安全科技部份，搭載 ACC主動式定速巡航系統、PCA前向碰撞預警系統、AEB全速域輔助煞停系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統，也具備AHB自動遠光燈系統、APA主動式路邊停車輔助系統科技，並結合前∕後環車雷達以及倒車顯影輔助系統（附停車導引動態指示線與Zoom-in功能）。而 360°環景影像行車輔助系統在 21 年式 Ford Ranger運動型也同樣配備，對於行駛於市區路段遭遇盲區相對較多的使用情境，例如：於狹窄路段行車及停車時，可有效降低碰撞的風險。此 360°環景影像行車輔助系統更與 Ford Ranger運動型的主動式路邊停車輔助系統（Active Park Assist）整合，駕駛人只需專心控制油門與剎車，系統便會自動引導停入大小合適的路邊停車格中。被動安全部份，21 年式 Ford Ranger 運動型亦升級 7 具 SRS 輔助氣囊。