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確診案例不一定要住院！柯文哲：症狀輕微隔離服藥即可

台北市長柯文哲18日表示，即日起將採取防疫新策略，若確診者症狀輕微，不用一定要住院治療。
▲台北市長柯文哲18日表示，即日起將採取防疫新策略，若確診者症狀輕微，不用一定要住院治療。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-18 15:53:35｜2021-05-18 16:21:43

新冠肺炎疫情在北台灣持續升溫，不過根據防疫指揮中心今（18）日公布的最新確診人數，台北市的確診數目是逐漸在下降。對此台北市長柯文哲也在下午北市防疫記者會上，表示要改變防疫策略，確診者不一定要馬上住院，若症狀輕微可以先暫時收容在防疫旅館或者是檢疫站，先透過止痛藥或退燒藥控制病情，若真有症狀加劇的情況再送到醫院治療，維持醫院既有防疫能量。

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柯文哲表示，新冠肺炎確診患者，一般來說需要住院治療的僅只有20%，更只有4%需要高強度的插管治療。柯文哲強調，未來幾天台灣還不確定會有多少人確診，以及多少名重症患者，因此要保留醫療能量。也因此現階段快篩或PCR確診的，不需要馬上進醫院，更不需要進負壓隔離病房，而是先有個地方先收容他們。

柯文哲強調，確診患者如果只是流鼻水頭痛，先發一些止痛藥退燒藥，有問題的再給他們送到醫院。而進入醫院治療的患者，過了十天以後再給他評估，看有沒有繼續變壞，如果症狀改善但PCR檢測還是陽性，還有傳染風險的話，再送到防疫旅館。

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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