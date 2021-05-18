談台灣「黃金防疫」失守　衛報：非強制封城7日見真章

台灣近日本土新增確診病例狂飆，18日時再度新增240例本土病例，外媒也開始分析，究竟是什麼原因，讓有著「黃金標準」（Gold Standard）的台灣，陷入新冠肺炎（COVID-19）疫情風暴之中。





我是廣告 請繼續往下閱讀

《衛報》（The Guardian）刊出報導《是什麼原因讓病毒溜進固若金湯的台灣》（How did Covid slip through Taiwan’s ‘gold standard’ defences?）提到了過去235天以來，台灣沒有新增本土病例，但最近卻病例卻急劇增加，指出這一波疫情在4月下旬，從華航諾富特群聚事件爆發之後，在台灣各地社區開始傳播，一直到5月，與華航以及諾富特無相關聯的民眾也出現了確診病例。





雖然中央以及地方政府有實施限制措施，訂定聚會人數上限，並且關閉了部分公共場所、學校，部分店家也停止營業，要求民眾避免不必要的外出。但是在台灣各地實施的措施不同，就連首都在內的雙北，也沒有進行更嚴格的全面封鎖。





報導引述前國民健康署長邱淑媞說法，指出台灣最近剛好碰上會有旅行移動的事情，包含母親節返鄉，以及國中生會考。另外在病例急遽增加後，不少大學宣佈遠端授課，也讓許多大學生決定返鄉回家學習。很有可能因為這些旅行移動，造成疫情傳播擴散。邱淑媞進一步批評，台灣先前的檢測方針僅著重在出現症狀、有旅行史或接觸史的人身上，但是「所有人都知道在出現症狀之前，就有已經具有傳染力」。





澳洲拉籌伯大學公衛助理教授瓦利（Hassan Vally）指出，即便是疫情爆發一年多以來，仍然封城的成效仍沒有確切證明，但是對於短時間內爆發疫情來說，能夠在當局評估狀況之際爭取到一些時間，讓情況不會持續惡化。





瓦利表示台灣一開始就有著「黃金標準」，社群配合度相當高，也能回應非強制性的「避免外出」要求，對於疫情應對有著巨大的加分。但是能否有成效，可能得等到7天之後才能夠見真章。



