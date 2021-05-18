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新北確診婦人曾至內埔、火車站、菜市場　屏縣全面消毒

▲案號「2122」67歲新北市確診婦人在屏東停留期間足跡，包括屏東火車站、客運站，屏東縣衛生局完成消毒作業。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.18）
▲案號「2122」67歲新北市確診婦人在屏東停留期間足跡，包括屏東火車站、客運站，屏東縣衛生局完成消毒作業。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.18）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-18 18:35:58｜2021-05-18 18:39:09

案號「2122」67歲新北市婦人5月12日至屏東內埔鄉兒子家小住，14日出現呼吸道症，17日確診染疫；18日中央疫情指揮中心通知確認後，屏東縣政府公佈疫調婦人在屏東停留期間足跡，包括屏東火車站、客運站、全聯內埔永光店、菜市場、納骨塔、診所等地，目前均已完成消毒作業，並匡列7人採檢後居家隔離。

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▲新北市確診婦人在屏東停留期間足跡，全聯內埔永光店衛生局前往消毒作業。（圖／屏東縣政府提供,
▲新北市確診婦人在屏東停留期間足跡，全聯內埔永光店衛生局前往消毒作業。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.18）
由於該名婦人曾至火車站、客運站、超市、菜市場等人潮較多地點，屏東縣政府提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。

屏東縣政府衛生局指出，該名婦人12日上午從高鐵新左營站轉搭台鐵至屏東火車站，再至轉運站搭乘公車到內埔鄉兒子家；13日清晨曾至內埔國小運動場運動，騎機車前往台一線與四維路口中油加油站加油。

14日因感身體不適獨自至蕭文熙診所就醫，之後又到全聯福利中心內埔永光店購物，下午再至內埔菜市場消費；15日至內埔和禎園納骨塔祭拜，及至內埔鄉自強路購買安全帽。

17日該名婦人因症狀未改善，再次至診所就醫，經醫師評估轉介至大醫院就醫，採檢後確認為陽性，現收治在負壓隔離病房。因其長期居住新北市，偶爾才回屏東，屏東衛生局也通報新北市衛生局相關事宜。

▲新北市確診婦人在屏東停留期間足跡，內埔菜市場生局前往消毒作業。（圖／屏東縣政府提供,
▲新北市確診婦人在屏東停留期間足跡，內埔菜市場生局前往消毒作業。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.18）
目前衛生局匡列與該名婦人接觸者7人居家隔離，其餘營業場所因婦人短暫停留或為非特定人，列自主健康監測。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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