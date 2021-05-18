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女傳LINE喊喉嚨痛！男冷漠回「確診先分手」　原因扯翻

▲近期台灣本土疫情爆發，有女網友透露最近喉嚨出現乾痛的症狀，因此傳LINE向男友告知，沒想到卻得到「確診的話會先分手」的回應。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
▲近期台灣本土疫情爆發，有女網友透露最近喉嚨出現乾痛的症狀，因此傳LINE向男友告知，沒想到卻得到「確診的話會先分手」的回應。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 16:58:18

近期台灣本土疫情爆發，中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增240例本土個案，這也是台灣連續4天單日本土確診數破百例。不過，就有一名女網友指出，最近喉嚨突然出現乾痛的症狀，當下就傳LINE訊息告知男友，沒想到對方卻冷漠回應「確診的話會先分手」，原因曝光更是讓不少人看傻了眼。

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原PO於《Dcard》上發文，表示這幾天疫情升溫，也讓民眾人心惶惶，「我也是，喉嚨稍微乾乾一點點痛，其他無任何異常，有點擔心自己」。隨後她也傳LINE訊息告知男友，男友則回應「等到疫情結束前暫時不碰面」，要求她一定要去篩檢。

但讓她傻眼的是，男友最後卻放話「確診的話會先跟妳分手」。看到男友如此冷血的反應，也讓她瞬間心碎直呼「怎麼一個疫情，可以讓一個人說出這樣冷漠的話，問他原因，他說他是他們家獨子」。

▲原PO指出自己若確診新冠肺炎，男友就會決定分手。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO指出自己若確診新冠肺炎，男友就會決定分手。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來網友傻眼留言，「我會說，不用確診，我們現在就分」、「直接分手啊！不要讓自己受委屈，不是疫情讓人冷漠，是他本身觀念就是對女性不友好的」、「不是疫情的關係，是他本來就想跟你分手，趕快分一分吧，不用那麼可憐」、「恭喜妳直接甩掉一個大媽寶」、「都什麼年代了還要用我是獨子這種爛招，直接再見不送」、「他想分手直接說很難？」、「不要輸給疫情，直接分手你就贏了」。（編輯：陳雅雲）

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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