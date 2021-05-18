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而基隆長庚醫院小兒科主任蔡明翰則表示，因學校屬於密閉空間，不只新冠肺炎，還有其他疾病也會共同傳染，最好可以開窗通風，避免髒空氣循環，同時也稀釋病毒量，不要因為怕冷就關窗。
用四招保護孩子
一、注意環境消毒，酒精、次氯酸水、稀釋漂白水各有用處
疾管署防疫醫師林詠青說，因為酒精對腸病毒效果不大，建議酒精或是乾洗手可以拿來「清潔手部」就好，環境消毒則用稀釋的漂白水清潔門把、桌面等小朋友容易接觸的地方，比較能確保消毒乾淨。
蔡明翰則建議，可以在吃飯之前，先用酒精或次氯酸水，把環境消毒一次，因為吃飯的時候是很容易有飛沫、接觸傳染的，先消毒過，至少可以讓病毒不足以達到感染的數量。
- 酒精：手部消毒、隨身物品如鑰匙的清潔。
- 次氯酸水：餐盒、餐具、門把、桌面、大環境消毒。
- 稀釋漂白水：門把、桌面、大環境消毒。
二、5個時間一定要洗手！每次洗手至少維持20~30秒
雖然大家都知道洗手很重要，但是洗完手之後，還是會去碰其他的地方，可能又會沾染到病毒，但一個人不可能完全不碰其他的東西，或是整天一直洗手；所以蔡明瀚提醒，至少在學校時，有 5 個時間一定要再洗手，或是每節下課都去洗一次手也可以。
- 早上出門前
- 進學校之後
- 上完廁所後
- 中午吃飯前
- 放學回家後
另外，有 2 種特殊狀況也需要洗手。
- 跟有呼吸道症狀（如咳嗽、流鼻水）的人，近距離（ 1 ~ 2 公尺）接觸 15 分鐘以上。
- 在自己咳嗽、擤鼻涕，或是摸過口罩之後。
除了要注意消毒、洗手之外，蔡明瀚也提醒，其實很多疾病要「痊癒」，靠的還是自身的免疫力，像是流感、肺炎，「免疫力高，病毒在第一關很可能就直接阻絕在外了。」
而想要讓免疫力高，蔡明瀚建議三餐要定時、定量，而且要多吃不同種類的蔬果，給身體一個穩定的環境，免疫系統也才有空閑、才有足夠的營養去認真對抗病毒。
「另外，如果真的要補充營養，維生素 D 是真的有研究實證，可以增強免疫力。」蔡明瀚說，「不過要吃幾個月、甚至一年的時間，身體的免疫力才能真正提升，所以短期內，還是三餐定時定量比較重要，但可以把維生素 D 作為補充。」
根據台灣內科學誌在 2014 年的回顧研究，維生素 D 的受體在各式各樣的免疫細胞中都可以找到，像是巨噬細胞、樹突細胞、T細胞、B細胞等；所以維生素 D 等於是免疫系統的開關，可以調解先天、後天適應性免疫的正常功能，活化免疫細胞抗菌的能力，不容易被外來病菌感染。
禾馨民權婦幼診所小兒科醫師巫漢盟則在粉絲專頁「阿包醫生陪你養寶包 – 小兒科巫漢盟醫師」上，提到人體最大的免疫器官是「腸道」，建議可以挑益生菌來鞏固人體的免疫器官，像是含有 LP 菌、LGG 菌、NCFM 菌種的益生菌。
四、睡眠時間要維持8~10小時，中午最好睡午覺
另外一個很容易被忽略的部分，則是要有充足的睡眠。蔡明瀚說，青少年或兒童每天至少要睡 8 ~ 10 小時，「而且是完全睡著的狀態，如果躺很久都沒睡著，這樣就不算是睡眠時間！」
睡覺時可以修復身體，清除廢物，讓免疫系統也有喘息的時間，隔天能繼續正常運作，蔡明瀚也說，連睡午覺都能幫助到免疫力。「其實在經過一個上午的學習，身體也會有些疲累，中午休息 10 ~ 15 分鐘，我相信對免疫力也是有幫助的。」
文／盧映慈、彭幸茹 圖／彭幸茹
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策 / 保護孩子不受新冠肺炎病毒威脅！醫師：父母應教會小朋友用這 4 招保護自己