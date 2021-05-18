  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情衝擊若僅限消費端　龔明鑫：今年保5沒問題

▲國發會主任委員龔明鑫表示，今年受本土疫情衝擊，經濟成長仍有機會保5。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
▲國發會主任委員龔明鑫表示，今年受本土疫情衝擊，經濟成長仍有機會保5。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）

記者張志康/綜合報導

2021-05-18 18:04:16

國發會主委龔明鑫表示，國內疫升持續升溫，眼前最重要的是守住生產能量，若疫情影響層面可以侷限在消費端，今年經濟成長率「保5」應該沒有問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國發會今（18）日下午舉行「全力保障台灣製造－產業防疫措施說明」記者會，龔明鑫在會中表示，國內今年第1季各項經濟數據表現強勁，出口、投資暢旺，主計總處概估首季經濟成長率達8.16%，創下2010年第4季以來、10年半新高紀錄；主計總處先前表示，若第2、3、4季經濟表現維持預測水準，全年經濟成長率有望衝破5%。

談到近來國內疫情升溫，龔明鑫坦承疫情將會對經濟造成衝擊，但若顧好生產端、投資繼續往前走，把影響侷限在消費端，所產生的衝擊會比較小，「如果我們這樣情況做下去，理論上照模型計算，（2021年經濟成長率）還是可以保5」。

龔明鑫指出，台灣產業在全世界扮演關鍵性角色，今年前4月外銷訂單成長率多達3至4成，各界都十分關心台灣供應鏈是否能運轉下去。他認為，訂單對台灣而言，不只是商機，也是責任，政府如何協助企業把訂單完成是責無旁貸的任務，「這是承諾也是責任，一定會做好做到」。

龔明鑫表示，疫情衝擊下，假如生產端能夠守住，對於台灣全年經濟成長影響有限；依據國發會估算，若只有消費端受衝擊、疫情於6月底前控制住，對全年經濟成長率影響約0.16個百分點。如果國內本土疫情延續到第3季，國發會預估，對經濟成長率影響可能擴大至0.53個百分點。

龔明鑫認為，行政院會已經通過加碼新台幣2100億元的紓困預算，可以支撐經濟成長率達0.9個百分點，如果追加的紓困預算可以通過，可以抵銷部分負面衝擊。

龔明鑫進一步表示，疫情勢必短期內衝擊消費，依照過去經驗，一旦疫情控制住，民眾開始消費，能夠把先前缺失的消費動能彌補回來，但訂單一旦失去就補不回來了；眼前最重要還是生產端如何維持，這不僅是支撐經濟成長的關鍵，也是台灣對全世界的承諾。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.95%21.05%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.51%11.49%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.22%3.78%
2021-05-17-2021-05-19
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀