疫情衝擊若僅限消費端　龔明鑫：今年保5沒問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到近來國內疫情升溫，龔明鑫坦承疫情將會對經濟造成衝擊，但若顧好生產端、投資繼續往前走，把影響侷限在消費端，所產生的衝擊會比較小，「如果我們這樣情況做下去，理論上照模型計算，（2021年經濟成長率）還是可以保5」。
龔明鑫指出，台灣產業在全世界扮演關鍵性角色，今年前4月外銷訂單成長率多達3至4成，各界都十分關心台灣供應鏈是否能運轉下去。他認為，訂單對台灣而言，不只是商機，也是責任，政府如何協助企業把訂單完成是責無旁貸的任務，「這是承諾也是責任，一定會做好做到」。
龔明鑫表示，疫情衝擊下，假如生產端能夠守住，對於台灣全年經濟成長影響有限；依據國發會估算，若只有消費端受衝擊、疫情於6月底前控制住，對全年經濟成長率影響約0.16個百分點。如果國內本土疫情延續到第3季，國發會預估，對經濟成長率影響可能擴大至0.53個百分點。
龔明鑫認為，行政院會已經通過加碼新台幣2100億元的紓困預算，可以支撐經濟成長率達0.9個百分點，如果追加的紓困預算可以通過，可以抵銷部分負面衝擊。
龔明鑫進一步表示，疫情勢必短期內衝擊消費，依照過去經驗，一旦疫情控制住，民眾開始消費，能夠把先前缺失的消費動能彌補回來，但訂單一旦失去就補不回來了；眼前最重要還是生產端如何維持，這不僅是支撐經濟成長的關鍵，也是台灣對全世界的承諾。