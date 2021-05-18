高雄市公布今日3例陽性個案活動史　2人去過萬華

中央流行疫情指揮中心公布，今（18）日高雄新增3起確診案例，高雄市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心在下午公布三人的活動史，其中案2070為案1751之女性同住家人，也在今日確診，至於昨日仁惠醫院行政人員已定為案2069，與案2150足跡都有去過萬華，衛生局指出，目前相關活動地點皆已完成清消，匡列者皆已進行居家隔離。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-18 18:06:08
案2069為鳳山區仁惠醫院工作人員，5月8日上午10點從鳳山火車站搭乘莒光號至新左營火車站，10點半轉乘高鐵到板橋，接著到萬華區活動，當日晚間10點搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家，5月10日開始出現喉嚨痛症狀，但仍連四天到醫院上班，5月13日則因喉嚨痛至診所就醫返家，5月13、14日連兩天到中華街觀光夜市的一間包子店外帶餐飲，5月17日因喉嚨痛症狀未癒再到醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性，CT值為21，現隔離住院中，目前已進行擴大接觸者匡列270人及採檢，院內清空後進行全面消毒等緊急防疫工作。
而案2070為則為昨日案1751之女性同住家人，平時居住於小港區，5月10日至12日在家未外出，5月13日上午9點因咳嗽連兩日就醫，5月15日上午11點到小港區嘉家生活百貨，案2070為案1751的密切接觸者，遂於5月16日由衛生機關安排送醫採檢後入住防疫旅館居家隔離，5月17日接獲通知檢驗結果呈現陽性（CT值13），現隔離住院中，已並完成擴大匡列接觸者24人及採檢，皆已進行居家隔離。
而居住於新興區的案2150在5月10日曾有台北萬華活動史，5月11日在家未外出，5月12、13日凌晨5點40分皆前往苓雅區長壽素食用餐，5月13日中午12點15分到前鎮區圓瓏泰式按摩養生館，晚間7點入住新興區單人房高雄站前館，隔天下午4點至10分前往前鎮區興復興自助餐買晚餐。
5月15日中午12點50分到全聯福利中心高雄林森店購物，2點5分到鳳山區東急屋百貨連鎖，隔天便因發燒，自行至急診外檢傷區就醫後返家，5月17日出現咳嗽症狀故主動通報衛生機關，經衛生局安排至醫院就醫採檢，當日檢驗結果呈現陽性（CT值16），現隔離住院中，並完成擴大接觸者匡列13人及採檢，皆已進行居家隔離。