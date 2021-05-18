高雄市公布今日3例陽性個案活動史　2人去過萬華

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5月8日上午10點從

到萬華區活動，當日晚間10點搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家，5月10日開始出現喉嚨痛症狀，但仍連四天到醫院上班，5月13日則因

至診所就醫返家，5月13、14日連兩天到中華街觀光夜市的一間包子店外帶餐飲，5月17日因喉嚨痛症狀未癒再到醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性，CT值為21，現隔離住院中，目前

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