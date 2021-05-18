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再增240本土案例！啟動廣設社區篩檢站　陳時中：輕症者勿直接到大醫院

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-18 18:30:00

今健康／郭家和

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本土病例新增240人　陳時中：確診個案超過半數縣市

新冠肺炎本土病例人數連續4天突破單日百人，中央流行疫情指揮中心今（18）日公佈，新增240起COVID-19確診各案。包括新北市106例，以中和區33例最多。台北市102例，以萬華區48例最多。其他縣市部份為桃園市12例，彰化縣10例，基隆市與高雄市3例，新竹縣2例，新竹市及雲林線各1例。

指揮官陳時中指出，18日新增確診傳染來源較明確者，與茶藝館相關有88例，萬華區67例，社團相關2例，進香團2例，宜蘭遊藝場1例，11例群聚關連不明。指揮中心同時宣佈，新增兩名個案死亡，全國死亡病例累計達14人。

陳時中表示，確診個案已經超過台灣半數縣市以上，今日新增個案數雖有略降，但可能僅是篩檢時間差，未來還需觀察確診陽性率以及確診個案絕對值兩個指標是否下降，才能對疫情趨勢有更明確的評估。



學生累計確診37人　明起全國停止到校上課

根據指揮中心公佈，全國目前有37名學生確診，含大專院校16名、高中4名、國中6名、國小7名、幼兒園4名。教育部長潘文忠宣佈，為降低群聚風險並維護師生健康，5月19日起至5月28日，全國各級學生包括公私立幼兒園停止到校上課，也請學生停止前往照護中心與補習班。大專院校與高中以下改採線上教學。

潘文忠表示，家有12歲以下學童或身心障礙子女，照護者可請防疫照顧假。教職員則以到校上班為原則。希望老師與家長同步合作，利用線上教學幫助學生在防疫期間內持續學習，也要減少讓學生外出或至人潮眾多場所。

照顧家中確診或篩檢者　清洗用具要戴手套

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，如果家中有輕症確診者，或是篩檢後留置家中等待通知者，照顧者要注意是否有症狀變化，如出現呼吸困難、喘、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇、指甲床發青等，應立刻通知救護車與1922。

莊人祥提醒，65歲以上、有免疫低下或潛在疾病者，為感染重症高風險族群，不可直接照顧確診個案。健康照顧者在照顧家中個案時，如要共用浴廁務必做好通風與消毒，也要避免共餐與共用物品。

莊人祥呼籲，個案在家中用過的餐具應用清潔劑洗滌，且清洗時要戴手套，注意手部衛生。個案經常接觸到的物品表面應定時戴手套消毒，消毒前後也要做好洗手動作。其餘照顧重點，可參照指揮中心所發佈之「我該如何照顧家中的COVID-19確診病患」資料。



將廣設社區篩檢站　320名耳鼻喉科醫師助陣

針對近日各大醫院急診與篩檢人潮爆滿現場，陳時中指出，接下來將會在新北市等疫情嚴峻地區廣設社區篩檢，而基層耳鼻喉科醫師也將大量投入支援篩檢工作，為國人提供更多篩檢量能。台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬也表示，目前統計已有320名基層耳鼻喉科醫師，已連署願意投入社區篩檢工作，協助政府共同抗疫。

新北市醫師公會理事長周慶明理事長表示，診所醫師未來將協助社區篩檢、疫苗注射、通訓診療等防疫工作，提高篩檢效率，可幫助阻斷潛在的社區傳播鏈，也讓醫學中心的量能用於更迫切的重症患者身上。

廣設篩檢站讓全民普篩？陳時中：有症狀與接觸史才必要

陳時中表示，近期感染病例累積速度驚人，如何確保醫學中心有足夠量能相當重要，呼籲醫界全體動員，支援社區篩檢等工作，一方面可避免醫療院所的感染風險，一方面可減低急診室壓力。陳時中提醒，廣設社區篩檢站是為避免民眾接受篩檢而增加群聚，並非鼓勵所有民眾普篩。基本上有症狀、有風險、有接觸史為主要篩檢對象。

現階段按照個案病情嚴重度，收治後會分送負壓病房、專責病房、集中檢疫所進行安置。陳時中呼籲，輕症者勿直接到大醫院就診，以免排擠醫學中心寶貴的救命資源，先撥打1922防疫專線通報，詢求適當的篩檢與就醫管道。





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