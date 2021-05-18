我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部表示大專院校及高中以下學校採線上教學，居家遠端學習，暑假期間不另外補課，教育部長潘文忠表示，家中有12歲以下學童，照顧者可請防疫照顧假，不扣薪也不影響考績，若家中無數位設備，可向學校借用。陳時中也呼籲企業體諒，不要為難員工。
萬華熱區退燒？ 快篩陽性率11%下降至7.9%
今日個案數下降，是否代表防疫有成效？陳時中回應，一天的數字不代表疫情控制，會有時間差的問題，當然希望這是疫情往下走的訊號，但不能以單日數字做為參考。原本確診熱區萬華，篩檢人數未下降，但快篩陽性率從11%下降到9.7%、10%，昨日7.9%。陳時中表示，萬華的染疫人數已經慢慢被找出，縮小中，但沒辦法短時間說疫情下降。
輕症及非必要醫療 請勿前往醫學中心
同時也呼籲民眾，輕症及非必要醫療不要到醫學中心，確診陽性會被收治，但如果是輕症，將會要求移出到加強版的集中檢疫所，醫學中心量能很珍貴，如果用在輕症會得不償失。昨日也已有許多急診室傳出爆滿、爆量、病床不足，醫護人員忙碌到一整天沒吃飯也沒辦法上廁所，希望民眾體諒。
320位耳鼻喉科醫師 投入社區篩檢站協助
由於醫療量能緊繃，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會號召全台會員，投入政府成立的社區篩檢站，貢獻專業，目前已有320位醫師參與。理事長陳穆寬指出，許多學會會員將診所停業，參與社區篩檢站工作，希望能協助降低病毒傳播風險。新北市醫師公會理事長周慶明也表示，耳鼻喉科醫師對於照顧呼吸道疾病患者經驗豐富，也皆有接受良好訓練，將協助疫苗注射、集中檢疫所、居家隔離等通訊診療及照護工作。
快篩陰性不代表未染病 有症狀應聯繫衛生單位
陳時中也強調，快篩僅對於有症狀者、發病者有效，可以第一時間找出確診者，但對於無症狀感染者或潛伏期患者，病毒量較低的情況下則無法驗出，所有檢測工具都有偽陽性、偽陰性之可能，因此若快篩陰性不代表沒有染病，應持續監測自身健康，出現相關症狀應聯絡衛生單位依指示就醫，避免搭乘大眾交通運輸工具，並主動告知活動史與接觸史。
資料來源：健康醫療網 同島一命、全台停課 快篩陰性不代表未染病
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊