【名家專欄】黃軒醫師／疫情升溫關閉學校是減災！醫：個人防疫措施仍重要

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為什麼疫情大流行下需要停課？
歷史小提醒，在1918至1919年的美國流感大流行期間，學校停課和禁止公共聚會措施的實施，確實降低了當時的總死亡率。而在1957至1958年期間爆發流感，關閉學校，將當時亞洲流感的發病率降低了90%。
冠狀病毒席捲全球迅速蔓延，即使已證明COVID-19病毒引起的症狀，在兒童中較輕，但兒童仍可能將COVID-19病毒傳播給更脆弱同齡的學生，而學生又將COVID-19病毒帶回家傳播給更脆弱的一群家人，例如爺爺、奶奶、爸爸、媽媽。家庭傳播的人，到處進入社區，又會易引起更大的社區傳播擴散。這就是為什麼一但發生任何疫情大規模擴散，衛生官員都會建議停課的原因！
關閉學校，就是減災的工作之一！
停止上課方法，哪種方式最有效？在流行尖峰前，提早停止上學，這是非常重要的！什麼叫提早？就是疫情在社區開始大爆發，而不是一直等到疫情在尖峰時刻才停課。研究已經證實，未到疫情尖峰時段前，停止上課，可以降低死亡率！
主動關閉學校
研究人員發現，當紐約市在大流行尖峰時刻前11天，就關閉學校，他們死亡率每十萬人中，只有452個，而另一座城市「匹士堡」，是在大流行尖峰時刻後的7天才開始關閉學校，他們每十萬人口的死亡率高達807個，相差了近2倍！因此較早實施停止上課，死亡率會有明顯的下降。
停止上學，要停多久？
在西班牙大流感下，美國對43個城市，採取學校關閉措施，其時間平均為4周，就有效控制疫情蔓延。2010年另一項研究H1N1發現，停止上課達8周，其R0值，將從2.4下降到1.4。同一項研究也顯示，至少也是要4周左右，傳播鏈才會有效被打斷。
單純停課就可以了嗎？
在2009年H1N1新型流感疫情期間，多個國家通過關閉學校，是成功地緩減了感染的傳播。但是，有些研究卻指出，只單純關閉學校，無法有效減少受感染學生的總人數。儘管關閉學校，取得總體的成功，但密西根州的停課研究發現，被動式的停課其實是無效的。
被動式的停課是無效的
如果學校停課是被動的，例如必須等待中央指令，才能停課，或者必須等到封城時才停課，這樣被動的停課，不只效果不彰，更會使疫情擴散更嚴重。所以地方管轄的學校在疫情爆發，尚未到達尖峰時刻，得快速執行停課措施才能及時滅災！
除了強制關閉校園 仍然需要防疫措施
在疫情大規模流行時，除了強制關閉學校，社區、家庭，仍然需要防疫措施，這些包括勤洗手，戴口罩，保持安全距離。研究發現強制性關閉學校，再加上採取防疫措施，可使傳播率，更降低了29%至37%。這近4成的減災，是因為民眾有了防疫觀念的落實，而加強了這個防疫工作的成效。
重點整理
1、先前研究發現，在疫情一開始爆發，馬上停課，就能有效停止傳播。
2、在迅速傳播下，如果學校比較晚停課，減災效果就會比較差。
3、除了單純停課，維持防疫措施介入，更會有效減災
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