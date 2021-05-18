高壓工作造成睪固酮低下？醫：3大族群當心攝護腺疾病

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奇美醫學中心泌尿外科發現，診斷睪固酮低下症候群或性功能障礙的男性病人，大多都是在高壓環境工作，其中不少人伴隨有輪班或夜班等非正常上班時段的困擾。另外，因工作型態如無塵室，無法規律解尿、長期憋尿的習慣，造成長年有頻尿、急尿、尿不乾淨等排尿障礙問題。
反覆會陰、下腹疼痛？當心攝護腺發炎！
奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，臨床常遇到青中年男性甚至女性，長期有頻尿、急尿、夜尿等現象，檢查後發現是長期工作型態造成的慢性影響。謝昆霖醫師指出，尤其男性應注意攝護腺肥大問題，若反覆會陰及下腹部疼痛，且疼痛感加劇、伴隨解尿問題，更要小心。這些症狀可能是慢性攝護腺發炎或骨盆腔慢性疼痛症候群，須從生活型態改變，包括溫水坐浴、避免久坐或減少生活壓力等，配合藥物治療。一旦遇到反覆無法緩解或極度疼痛的病人，二線物理性治療，例如磁波椅及低能量體外震波都有機會帶來一定的改善。
3大工作型態須留意！適時尋求泌尿科協助
謝昆霖醫師呼籲，在高壓、時常需要輪班或長期從事夜班的民眾，以下三點工作型態須特別留意。一，工作壓力大且需要久坐，是慢性攝護腺發炎的危險因子，臨床表現包括有解尿不順及下腹部會陰處悶痛。二，因無塵室或趕工，需要憋尿或減少飲水，容易誘發下泌尿道排尿障礙，產生頻尿、夜尿、急尿甚至尿不乾淨的感覺。三，需要輪班或長期上夜班，且睡眠狀態不佳，容易產生男性睪固酮低下的症狀，包含身體機能下降、容易疲倦、脾氣易怒，甚至性慾降低或勃起功能障礙。
謝昆霖提醒，在現今高壓、久坐、時常需要輪班或是從事夜班的工作，例如科技廠區工程師及廠房員工、各類輪班管理員、客貨運及計程車駕駛員等，都需意識自己的工作型態可能造成的健康危害，適時尋求泌尿科檢查及治療。
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