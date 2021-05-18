高科大傳教師確診　建工校區今日下午起封閉

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俞克維說，校方在收到訊息後，已緊急通告校區18日下午封閉，不再開放校外人員進出，該授課系館則是將整棟淨空，隨後展開全面性大消毒，由於高科大已於5月16日全面展開遠距授課，校內師生已降至絕對低點，目前已將授課系館全面清空，系館辦公全數改為遠距異地、居家辦公，直至5月28日止；而建工校區全面消毒作業將持續至5月28日，消毒作業中均不開放進入，校區也已關閉校外人士入校至28日止，所有洽辦業務全數轉由其他校區綜合業務處協助代辦。
高科大楊慶煜校長說，高科大與主管機關方面訊息傳遞順暢，現正配合主管機關進行防疫工作，詳細掌握師生名單，進行配套通知、安置、輔導等業務已妥當，隨時配合疫調工作推動，呼籲師生切勿慌亂而影響課程或防疫工作，一切依中央疫情指揮中心通知配合疫調、檢疫，切不可以身試法擅自散佈確診消息，未收到中央疫情指揮中心及高市衛生局通知者，切勿過度擔憂，校方會採取最嚴謹的態度確保師生同仁安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。