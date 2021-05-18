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台中零確診防疫不鬆懈 10處快篩站5月20日啟用

▲台中+0，市長表示市府團隊將「繼續努力、繼續防疫、絕不掉以輕心」。（圖／市府提供）
▲台中+0，市長表示市府團隊將「繼續努力、繼續防疫、絕不掉以輕心」。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-18 19:19:09

國內本土疫情蔓延，台中繼出現4例確診案例後，中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布「台中零確診」。市長盧秀燕對此表示，市府團隊將「繼續努力、繼續防疫、絕不掉以輕心」外，將設立10處醫療院所快篩站，20日起提供同時與確診個案有接觸史或足跡重疊者篩檢。

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台中市政府今日下午召開防疫因應作為記者會，市長盧秀燕向市民宣布今日「零確診」好消息，並說明市府持續防疫的因應作為。另外，針對中央宣布全國各級學校停課一事，盧市長指示教育局通知各級學校緊急聯繫家長、啟動線上教學模式，確保台中學子「停課不停學」。

盧市長說明，台中市高中職以下學校就有350處，還不包含補習班、安親班、才藝班，目前教育局已緊急協請各級學校一一聯絡家長、教師同仁，確保仍在上班的家長也能得知訊息。針對北部大專院校學子返鄉引發疑慮一事，盧市長表示，台中是我們的家，不僅孩子會想家、家長也希望孩子回家，呼籲學子們做好防疫、戴好口罩，不荒廢線上學習。

此外，盧市長也提到，此次停課為中央統一宣布，符合校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，家長於停課期間如有照顧學童的需求，12歲以下學童的家長，其中一人得請防疫照顧假，如有就讀高級中等學校（含高中、高職、五專一至三年級），或國民中學持有身心障礙證明的子女，有照顧需求，家長其中一人得請防疫照顧假。

針對10處醫療院所快篩站，衛生局長曾梓展說明，台中市快篩站分山、海、屯、城區設置，山線包含衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院；海線包含童綜合醫院、光田醫院；屯區包含國軍台中總醫院；城中包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、中港澄清醫院。

曾局長進一步說明，第一波共10家醫院自20日起提供免費篩檢服務，各快篩站視空間大小，單日可提供2至3千不等篩檢量；曾局長呼籲，疫情當下，快篩仍屬稀有資源，對象主要為同時與確診個案有接觸史或足跡重疊者，且民眾應攜帶身份證、健保卡，並全程戴醫療口罩前往。

 

 

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