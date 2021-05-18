蔡英文視訊高端、聯亞　國產疫苗預計7月底供應　陳時中：晚開始要打得快

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺灣新冠肺炎疫情升溫，連續4日單日新增人數破百人，本土病例已達1,121例，國人關注國產疫苗是否能盡快問世。上午總統蔡英文與行政院長蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心後表示，近日國內公費疫苗施打踴躍，也已暫停自費疫苗預約，從各管道向國外購買的疫苗將陸續到位，呼籲民眾不必過度擔心。
蔡英文指出，今日上午透過視訊會議瞭解國內高端、聯亞兩間疫苗廠商，目前研發與量產準備進度，兩家的疫苗都已經進入第二期臨床試驗的收尾階段，政府將全力支持與協助疫苗把關，期待在7月底之前能夠供應第一波國產疫苗施打，提供國人足夠保護力。
蔡英文表示，根據去年的防疫經驗，深切瞭解到所有的防疫戰備物資必須具備自給自足的國產化能力，才能在疫情關鍵時刻自助助力。從去年的口罩到今年的疫苗都是按照此一目標前進。鼓勵高端、聯亞加速完成臨床試驗，盡快產製安全有效的COVID-19疫苗。
開始得晚要打得快 陳時中：盡快彌補空窗期
衛福部長、中央流行疫情中心指揮官陳時中在記者會指出，疫苗施打總人口數如果低於40%，很難有明顯保護效力，總施打比例最少需要68%以上。目前國產疫苗進度與原先一致。至於外傳5月底、6月中各有一批疫苗抵台，陳時中僅表示，「時間到了就會知道」未證實疫苗到貨時間。
根據過往研究數據，要針對大流行病毒產生集體防護力，約需60%-70%人口接種疫苗，但臺灣目前施打率僅約1%。陳時中指出，各家疫苗將一步步到位，「開始得晚要打得快」，會透過廣設社區採檢站等方式，盡快彌補這段空窗期。陸續有各界建議中央採購中國科興疫苗，陳時中回應由於數據不足，且安全效力不符標準，目前不在考量範圍之內。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。