停課不停班！他曝「爸媽崩潰」照　網笑瘋：妹妹想上學了

本土疫情大爆發，今（18）日教育部也宣布，全國明（19）起各級學校停課，不過對於突如其來的停課消息，也讓不少家長傷透腦筋，但也有些家長乾脆請假在家顧小孩，對此，就有一名網友PO出一張照片，並寫道「停課日常」，只見照片中一位小妹妹被罰站，讓不少網友笑稱「妹妹突然想上課了」。
一名網友在臉書社團《路上觀察學院》以「停課日常」為題發文並附上圖片，只見照片中一名小妹妹在餐廳角落面壁思過，猜測應是犯了錯，被家長處罰，然而可憐的模樣也讓網友們不知該心疼還是該笑，立刻引起熱議。
中央流行疫情指揮中心今（18）日下午召開記者會，教育部長潘文忠共同出席並宣布，全台高中職以下各級學校自5月19日起至5月28日止，全面停課，改以遠距教學讓停課不停學。
另外，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課。而大專校院及高級中等以下學校則改採「線上教學」，學生在家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。（編輯：郭佩蓉）
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