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停課不停班！他曝「爸媽崩潰」照　網笑瘋：妹妹想上學了

▲停班不停課，讓家長傷腦筋，就有一名網友PO出「停課日常」照，只見照片中一位小妹妹被罰站，讓不少網友笑稱「妹妹突然想上課了」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
▲停班不停課，讓家長傷腦筋，就有一名網友PO出「停課日常」照，只見照片中一位小妹妹被罰站，讓不少網友笑稱「妹妹突然想上課了」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 19:46:47

本土疫情大爆發，今（18）日教育部也宣布，全國明（19）起各級學校停課，不過對於突如其來的停課消息，也讓不少家長傷透腦筋，但也有些家長乾脆請假在家顧小孩，對此，就有一名網友PO出一張照片，並寫道「停課日常」，只見照片中一位小妹妹被罰站，讓不少網友笑稱「妹妹突然想上課了」。

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一名網友在臉書社團《路上觀察學院》以「停課日常」為題發文並附上圖片，只見照片中一名小妹妹在餐廳角落面壁思過，猜測應是犯了錯，被家長處罰，然而可憐的模樣也讓網友們不知該心疼還是該笑，立刻引起熱議。

▲一名網友PO出「停課日常」照片。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
▲一名網友PO出「停課日常」照片。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
照片曝光後，已吸引2萬人按讚，網友們紛紛留言「以前我假日站，現在我天天站」、「前一晚，妹妹：明天終於不用去學校被老師罰站了」、「在學校罰站，在家裡也罰站，不管去哪裡，人生不會因為環境而有所改變」、「妹妹想上學了」、「媽～我想我還是去上課好了」、「爸媽各種崩潰」、「以為不在學校就不用罰站了啊」、「停不停課無所謂，罰站就是小孩日常活動之一」。

中央流行疫情指揮中心今（18）日下午召開記者會，教育部長潘文忠共同出席並宣布，全台高中職以下各級學校自5月19日起至5月28日止，全面停課，改以遠距教學讓停課不停學。

另外，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課。而大專校院及高級中等以下學校則改採「線上教學」，學生在家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。（編輯：郭佩蓉）

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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