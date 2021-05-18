高鐵宣布減班近20%　取消車次開放退票

台灣高鐵今（18）日宣布，受疫情影響運量銳減經審慎評估疫情變化及旅客需求，決定自21日至6月10日實施短期班表，由原每周1016班次調減至845班次，相當於減少近20%，各車站全時段每小時至少維持南下、北上各1至3班次旅運服務，各車次實施全車對號座，同時密切觀察疫情變化並配合政府最新防疫政策6月初公告6月9日以後，含端午疏運期間相關營運服務規劃，儘速對外公告。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-18 19:46:31
台灣高鐵說明，因應短期班表實施期間取消部分車次，將針對購買遭取消車次之車票且有留下聯絡方式之旅客，主動透過電子郵件或簡訊發布通知，並依旅客需求協助辦理退票或改訂其他車次。若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次繼續行程。此外，高鐵公司也將積極透過T-Express手機App簡訊推播、企業網站、車廂跑馬燈、高鐵TGo會員eDM以及車站張貼海報等方式，主動與旅客溝通各項配合防疫最新營運服務調整訊息。
另外，各縣市實施三級警戒期間，凡旅客購票後已領取實體車票者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費。
台灣高鐵即日車廂內均禁止飲食，旅客若因生理需求，如喝水、服藥、哺乳需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲、食用完畢後，儘速佩戴口罩。乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫，連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外。
高鐵公司表示，經審慎評估、通盤權衡市場供需，決定務實調整營運資源以落實公司治理，請旅客體諒相關措施，並配合調整行程，餘裕人力將投入加強防疫工作、設備維護檢修及人員教育訓練，期望疫情趨緩後，持續為旅客提供更加優質、安全的高鐵旅運服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。