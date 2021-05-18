1年前募資登紐時！阿滴被酸「這次寫啥」　親揭神秘計畫

知名YouTuber阿滴於去年四月與團隊募資為台灣發聲，買下紐約時報全版廣告刊登「Taiwan Can Help」來反擊世衛秘書長譚德塞的指控，引起台灣正反兩派網友輿論。但隨著本土確診連環爆，有網友就在社群論壇《Dcard》上發文揶揄阿滴「這次登報的標題會寫什麼」，對此，阿滴也發揮高EQ回應，更透露自己的神秘計畫已有50人響應。

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近日國內本土確診案例連續4天破百例，教育部今（18）日更宣布全台停課不停學，有推特網友日前就喊出「看好了世界！台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」口號，阿滴也跟著轉發、鼓勵，不過也有網友在

《Dcard》

發文嘲諷「去年霸氣登報Taiwan Can Help，今年台灣自己遇到麻煩，那阿滴準備霸氣登報嗎？會用什麼標題呢？」。

▲阿滴轉發台灣網友在推特發表霸氣抗疫宣言。（圖／翻攝阿滴臉書）

對此，阿滴本人也展現高EQ親自回應原PO，承認目前比起國外援助，自己可以立刻進行的項目就是「集結台灣網路創作者的力量」，一起串連起來宣導正確的防疫觀念。事實上，他也透露自己在17日就已經聯絡多名內容創作者，該項抗疫神秘計畫至今有50人響應，並將於本週四（20日）陸續上線。

▲阿滴預告已經串聯 50名創作者響應宣導防疫。 （圖／翻攝自阿滴IG）

此外，阿滴文末也溫暖表示面對疫情升溫，「台灣人應該要團結一心，共度難關」。而他一口氣就成功邀約50名創作者響應計畫的行動力也掀起眾人熱議，許多網友也不禁大讚「與起筆戰，不如起身做事的典範」、「YT界理事長出動了」、「簡直是發揮公眾影響力的最好教材」、「感覺又要被罵了，但還是感謝你們！」。（編輯：楊智傑）