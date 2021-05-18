疫情升溫隔離人數增加　臺產：每天都有人申請理賠

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金融監督管理委員會保險局副局長張玉煇表示，金管會有向臺產了解情形，臺產評估目前風險在公司可承擔範圍，金管會將持續督促公司作好客戶服務與風險控管。
臺灣產險各區服務作業中心持續進行核保出單作業，截至今天為止，官網顯示防疫保單累計已出單總數達226萬9565件，相比總收件數350萬件，目前核保完成率約64.57%；其中4月單月就出單超過100萬件。
臺產表示，預定6月底前會完成全數防疫保單的核保出單，也會力拚提早完成作業；並提醒保戶可上臺產官網「防疫商品專區」查詢保單受理進度，若有其他疑問，可洽客服人員協助處理。
隨疫情持續升溫，外界也關注本土案例持續爆發後，防疫保單理賠情形會否超過臺產預期。
臺產表示，隨疫情升溫，的確每天都有人申請理賠，原因包含先前機師染疫風波、到目前延燒的新事件都有；現在疫情還在發展，公司持續觀察整體影響，內部已作幾套風險模擬，隨疫情變化，將持續研議不同風控方案作配套推演，並在適當時機採取強化措施。
另外，此張防疫保單除外責任之一為「依中華民國各政府機關命令限制或禁止特定區域之不特定人外出之封鎖措施」，也就是「封城」；臺產解釋，此條款意指，防疫若升級至四級警戒，政府的全面性「封城」，導致民眾必須待在家的集體性隔離，並不會理賠。
臺產表示，此張保單是否理賠，是依照政府的檢疫和隔離通知書認定；保戶若因為封城被限制在家，屬於政府的普遍性隔離措施，未符合針對特定對象所發送的隔離或檢疫通知書要件，因此不會理賠。
不過臺產強調，此除外條款仍有備註「被保險人被認定應接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫而收受隔離通知書、隔離治療通知書或檢疫通知書處分者，不在此限」，也就是若保戶因為封城待在家裡，不過仍因封城以前的行為收到政府的隔離或檢疫通知書，符合出險要件，仍會理賠，請保戶不必擔心。（編輯：潘羿菁）1100518