電競／睽違2年！PSG搶下第5勝 台港澳戰隊重回MSI賽4強
在睽違兩年之後，終於又有台港澳的戰隊重回《英雄聯盟》MSI季中邀請賽的4強！在第二階段6搶4的最後一天賽事，代表PCS聯賽的戰隊PSG Talon在擊敗PGG戰隊後，成為第3支拿到第5勝的隊伍，確定闖進四強。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-18 23:02:50
MSI在2015年開始舉辦後，台港澳賽區的戰隊連4年殺進四強，其中閃電狼打進3次，Ahq打進1次；2019年則是中斷了這個紀錄，隨後LMS聯賽解散，2020年則因為疫情而停辦。
今年PSG雖然在小組賽一開始的狀態還令人有些擔心，不過隨著進入到第二階段的賽事，戰隊藉由對於比賽的全新理解，選出幾套前中期碰撞有優勢的陣容，在第3天時先是賞給RNG本屆賽會首敗，之後又成功復仇MAD，晉級希望大好。
雖然第4天不敵RNG和DK連吞2敗，但今天面對實力稍遜的PGG，PSG在Ban/Pick上做得很成功，進入比賽後也一路壓制，很快就取得了超過1萬經濟的差距，最終也一路壓爆對手拿下勝利。
在PSG確定晉級之後，目前4強只剩下1個名額，要由MAD和C9來爭，而另外兩支確定晉級的隊伍則分別是RNG和DK。