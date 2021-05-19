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就17日新增案例看來，20歲以下患者僅10位，佔染疫總數的3%，而40歲以上患者共282位，佔比為85%，洪子仁指出，從科學角度及證據顯示，若要防堵疫情，最優先應管制的人口應為成人，而非兒童。
兒童免疫力差很危險？ 新冠病毒偏愛成年人
但也許多家長擔憂，兒童免疫力較差，是否對新冠肺炎反應較大？新竹馬偕醫院小兒感染科主任林千裕則表示，其實新冠病毒相對其他病毒，對幼兒「較友善」的病毒。ACE2受體為新冠病毒進入人類身體的大門，新冠病毒與其結合再進入細胞，因此ACE2受體較少的族群，也就是兒童，對病毒反應較低，對身體傷害也較少。當然還有其他因素，但也顯示病毒對兒童影小。
兒童染疫重症率低 無症狀恐將傳染給家人
相反地，40歲以上的族群，ACE2受體多，與疾病嚴重程度成正比，換言之，幼兒對新冠肺炎的發病率、重症率、死亡率都遠低於成年人。林千裕主任補充，從目前的研究看來，成人感染後住院及重症的機率約15-20%，兒童則不到5%，但需要注意的是，學齡前幼兒很可能為無症狀或輕症感染者，反而有機會將病毒帶回家中傳染給長輩，影響家人。
若家中有兒童確診，林千裕主任也提醒，一個月後可能會有類似川崎症的表現，如發燒、嘴唇乾裂、草莓舌等，稱為叫MIS-C 小兒多系統發炎症候群，但極為少數，並非感染新冠肺炎就一定會發生，家長也不用過於擔心。
停課阻斷病毒效果差 成年人感染為大宗
由於確診者大宗為成年人，尤其中高齡族群，洪子仁表示，若要防堵疫情擴散，事實上停課的阻斷效果不是非常有效。先前確診個案數較少，可以個別抽絲剝繭、順藤摸瓜疫調，但人數已經破百，疫調已趕不上病毒的速度時，作戰計畫就應調整，公衛措施介入以人群為基準，以科學角度來分析數據，禁止成年人流動還比較能控制病毒傳播。
防堵疫情有三密 切斷傳播鏈
從公衛角度看來，目前防堵疫情有三密，也就是密閉空間、密集人群、密切接觸這三點，因此雙北先暫停八大休閒娛樂行業，避免三密，才能切斷傳播鏈，將R0值下降，快速縮短傳播高峰。他認為，若要防堵疫情，先將萬華、板橋等感染熱區停班停課，反而比較合理，在防堵疫情上也較為有效。
在這波疫情尚未趨緩前，當然個人還是先做好自我防護，戴口罩、洗手、不亂跑，林千裕主任說，這一場戰役沒有人能置身事外，病毒是不分區域、不分你我的，尤其目前主要流行的英國變種病毒，傳染力高出70%，只能在短期內切斷傳播鏈，才能避免升到封城階段。
資料來源：健康醫療網 全台停課震撼彈！ 真的有必要？專家這樣說
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