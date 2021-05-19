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蔡輔仁副校長表示，高雪氏症（Gaucher's Disease）是由法國生理學家高雪氏（Philippe Gaucher）發現而以此名命名，屬代謝性疾病其中一種，為一種儲積症，致病原因是體內的「葡萄糖腦苷脂酶」酵素缺乏，無法將大分子代謝成小分子順利排出體外，導致高雪細胞堆積在體內細胞的溶小體產生病變。隨著堆積位置影響不同的器官功能，可能堆積在骨髓、肝臟、脾臟、骨頭或腦部等部位，因此會有造血功能異常、貧血、血小板下降、腹部鼓脹、肝脾腫大、骨頭變形、骨折，甚至少部分有神經性的症狀。
過去診斷不易 現今新生兒篩檢提早檢測治療
過去罕病診斷不易，也難以治療，蔡輔仁副校長說明，過去要診斷高雪氏症需要用「懷疑」精神，針對不明原因的肝脾腫脹做鑑別診斷，檢測是否為基因突變所造成的酵素活性喪失，「因此病患想要獲得正確診斷，往往需要找好幾個醫生，診斷過程相當漫長。」
隨著科技進步，時序上可將治療時程往前推進，蔡輔仁副校長提到，從2015年開始實施高雪氏症新生兒篩檢，也就是說我們已經把診斷的時程向前推移，2015年以後出生的新生兒只要透過新生兒篩檢就能提早發現異常，出生後三天內採集足跟血即可完成檢查，給予確診新生兒適切的治療，「目前臺灣新生兒篩檢的涵蓋率及篩檢項目更在全世界名列前茅。」
酵素替代療法 排出體內堆積物
針對高雪氏症的治療，目前有酵素替代療法、受質減少療法、骨髓移植等治療方式，以酵素替代療法（Enzyme replacement therapy, ERT）舉例，蔡輔仁副校長說明，高雪氏症因爲酵素缺乏，主要會透過基因工程方式製造病患缺乏的酵素，注射進身體的溶小體執行清道夫工作，將堆積大量的醣脂大分子切斷分解，排出體外。
「酵素治療就像把一個堵塞的水龍頭疏通，將上面累積髒水排掉。」蔡輔仁副校長表示，所有第一型非神經病變患者，若沒有神經症狀，在酵素治療後都可獲得改善，原先大肚子、貧血或血小板降低的狀況，經過數次就能回復。
不過酵素治療有其限制，蔡輔仁副校長解釋，有些藥物或分子必須夠小才能從血液進入腦裡，但因酵素無法通過人體的「腦血管屏障」，進不到腦神經細胞內，所以針對第二型急性神經病變和第三型慢性神經病變的高雪氏症患者，用此效果不彰。目前是針對第一型非神經病變的患者，以及第三型慢性神經病變中神經症狀以外的問題改善效果較佳，讓病患解除痛苦，排除堆積症狀，回到正常生活。
臺灣突變點特別 神經症狀變異多
高雪氏症全球發生率大約五萬分之一，約共有一萬名患者；其中臺灣目前接受治療約三十位，蔡輔仁副校長表示，因為臺灣特殊L444P的突變點，相對容易出現神經的症狀，所以臺灣出現神經症狀的患者比白種人多，出現神經症狀的時間點與嚴重度，通常比白種人提早且嚴重。
面對高雪氏症未來更新的治療，蔡輔仁副校長說，高雪氏症是基因變異產生的疾病，隨著基因剪輯技術越來越成熟，相信再過一陣子可以看到基因治療，直接將最上游的故障基因調整，讓孩子能自行製造酵素代謝大分子，不會有堆積，也不會受苦。
MAT-TW-2100512-1.0-05/2021
資料來源：健康醫療網 新生兒篩檢揪出高雪氏症 提早治療大大改善症狀！
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