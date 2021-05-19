竹市議會民進黨團總召李妍慧：府會合作守住新竹

新竹市議員李妍慧辦公室發佈新聞指出，近日武漢肺炎疫情延燒，長期確診數「掛蛋」的新竹市也於昨日傳出確診個案。現值議會定期會會期，擔任市議會民進黨黨團總召的李妍慧呼籲，議會與市府密切合作，至中央公佈的6/8警戒期前，議會總質詢建議改採書面形式，超前部署，一同打贏這場防疫戰爭！
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-05-19 10:06:57
上週新竹市府已將防疫警戒提升至準三級，新竹市議會則決議到31日止，除19日民政處與衛生局的防疫工作報告外，市府各單位業務質詢，均改書面進行。李妍慧認為，疫情眼看不會這麼快停止，6月1日至8日將佔去六天上午時間「市政總質詢」，議會不應該把市長與一級局處長綁在議會開會及備詢。防疫優先，因應疫情改為書面質詢，或根據內政部17日來函做其他處置，都是可研擬的方向，呼籲議長及議會盡快做出應變。據了解新竹縣議會已宣布因應疫情全部改採書面質詢。
『許多民眾告訴我，新竹一定要守住！』李妍慧表示，新竹市民有高度防疫意識，這幾天自發性在社群轉傳各項政府貼圖、防疫APP、遠距教學因應辦法等。民眾很團結，府會更應該要合作抗疫。根據內政部5月17日給地方議會函示，疫情警戒提升至第三級或準三級之地區，「目前刻正召開之定期會或臨時會部分….，又前揭期間確有召開會議必要，請確實依指揮中心公布之因應指引落實各項防疫措施」。
李妍慧補充，日前竹縣幼兒園傳出確診，竹縣幼兒園昨天搶訂幼兒用餐隔版，才赫然發現竹市的公私立幼兒園自去年起就已開始使用市府發放的用餐隔版，加上口罩、酒精、體溫計的配給，防護做的滴水不漏，讓竹縣的幼兒園所羨慕不已。