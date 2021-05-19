竹北市代會主席林啟賢呼籲：倒垃圾也要戴口罩

新冠疫情不斷升溫，新竹縣進入準三級警戒，民眾也紛紛強化各項抗疫準備，但是竹北市民代表會主席林啟賢接獲示警，指出部分民眾在出門倒垃圾時，貪圖一時方便，經常可以看見沒戴口罩的人聚在路邊等垃圾車；擔心這件事會成為防疫破口，林啟賢呼籲：「魔鬼就在細節裡！就算是倒垃圾，也要記得戴口罩！」
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-05-19 10:17:47
林啟賢說明，竹北市民代表會第九屆第五次定期會進入市政總質詢議程，由於市民朋友們都對疫情感到戒慎恐懼，代表們如實反映鄉親們的心聲與憂慮；市公所已經著手進行全市大消毒，並特別加強人來人往的市場防疫工作，避免病毒擴散蔓延，確保民眾的安全防護網。
雖然政府與民眾協力防疫，但還是有人漫不經心；民眾向林啟賢投訴：「很多人倒垃圾的時候，都沒有戴口罩！」擔心會成為防疫破口。林啟賢親身觀察後發現，部分民眾在等垃圾車的時刻，可能覺得只是出門幾分鐘，而忘了戴上口罩；林啟賢特別提醒呼籲鄉親朋友，「防疫工作不可放鬆，就算是倒垃圾，口罩也要戴好戴滿！」
近日社會顯得頗不平靜，林啟賢也投書媒體指出，「缺水、停電、疫苗不足，這一切都考驗政府的應變能力，也期盼我們的社會莫失德、失智慧。」強調在此關鍵時刻，希望大家不要譏諷嘲笑，不要惡言謾罵，唯有上下一心攜手抗疫，我們才能夠共度難關。