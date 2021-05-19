我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情升溫，雙北地區迅速提升至第三級警戒，強制規範民眾於外出時須全程配戴口罩之外，也請大家儘量減少不必要的外出、活動或聚會；並加強自我健康管理、維持社交距離。而在醫院等醫療體系，除擴大開設新冠肺炎專責病房、設置戶外篩檢站加強篩檢外，也會進行更嚴格人流管控與清消。
然而國內每年有高達七百萬以上的慢箋領取人數，臺北北市藥師公會鼓勵，北市市民避免搭乘大眾運輸工具群聚的風險及減少等待時間，選擇鄰近的健保特約藥局，即能夠免費調劑慢性病連續處方箋，並獲得專業的藥師衛教。即便是領取門診「一般處方箋」（單次調劑）的民眾，也可以到健保特約藥局領藥，以期減少在診間或候診區等待時的群聚風險。
持處方箋至健保特約藥局 部分藥品可提前告知備藥
目前由於市立與公立醫院於疫情間因應醫療專責需求與量能超載的負荷，將可能大量釋出院內處方箋（包含慢箋與一般箋），民眾可憑處方箋自行到健保特約藥局調劑；健保特約藥局除全力配合處方備藥外，也可能以三同藥品（同成份、同劑量、同劑型）給藥，也請民眾理解雖然藥品廠牌與醫院不同，但藥物作用與治療效果是相當的。疫情期間，部分藥品品項可能非藥局常備藥品，需要一兩天的備藥時間，建議可提前告知鄰近的健保特約藥局備藥，進出藥局時也請配合遵守藥局的防疫措施，全民共同防堵疫情。
資料來源：健康醫療網 慢箋何處領？ 北市藥師公會：穩定用藥由社區藥局守候
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊