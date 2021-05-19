疫情在家該怎麼煮最棒？主婦曝「各式常備菜」：又要胖了
近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，連續4天單日本土確診病例破百，中央流行疫情指揮中心已宣雙北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施，也因此許多民眾為了防疫紛紛窩在家，而近日就有網友在網路上發文表示疑惑「疫情在家該怎麼煮最棒？」沒想到卻讓大量主婦曝光自己的「各式常備菜」，直言「又要胖了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-19 10:38:06｜2021-05-19 11:04:44
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「疫情在家都煮什麼」的文章表示，「平常都吃公司附近的東西，突然在家上班不知道吃什麼，疫情又不想外出，想知道大家在家都煮什麼解決，有沒有那種容易煮又好吃的料理，不要泡麵」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
許多家庭的媽媽紛紛分享了自家的「常備菜」，「涼拌小黃瓜、木耳、鹽水雞，放保鮮盒放冰箱，準備時麻煩，一次要吃的時候很方便」、「買一台電鍋煮排骨或燉滷肉或煮藥燉雞湯都很方便，材料全部丟進去外鍋兩杯水按下去就好」、「鮪魚罐頭+小黃瓜/蕃茄、涼拌豆腐、電鍋炊飯，料加進去就好」、「買罐紅醬之類的煮義大利麵 20分鐘內絕對搞定」、「火鍋最營養又簡單，買鍋底、配菜洗一洗丟進去就好了」。
但最多人還是推崇「涼拌小菜配米飯」，「白飯，然後丟不同的料來做變化」、「咖哩、白醬、滷味、涼拌毛豆配白飯啊」、「備幾種涼拌小菜就直接完勝了」、「完美熟度的牛排單吃或是配白飯超棒」。（編輯：王柏文）