中國「健康碼」數據通公安部門　外界憂：常態化監控人民

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿里巴巴推出健康碼1個月後，中國24個省、200個城市都在使用，騰訊推出的微信健康碼也在推出100天後，覆蓋中國10億人口、400多個市縣、5100多個村莊。雖然中國政府並未將健康碼定為強制政策，但在疫情期間，健康碼儼然成為中國人的「電子通行證」。
中國互聯網網絡信息中心3月發佈的報告顯示，全中國推出的「防疫健康碼」累計申領近9億人，使用次數超過400億人次，全國絕大部分地區已經實現「一碼通行」；推動居民電子健康碼與金融支付碼、市民卡等「多碼融合」應用。國家衛健委、國家醫保局更聯合發布通知，要求各地落實健康碼全國互認、一碼通行。
健康碼的應用還涵蓋了社區管理、企業復工、交通出行、學校開學、買藥登記、超市商場等使用場景，可以協助社區、企業、學校等做好防疫管理及疫情控制等重點工作。可見中國政府將健康碼與其他網路服務、身份認證系統結合，擴大應用範圍。
《紐約時報》、《美國之音》等外媒都關注到健康碼可能帶來的隱私風險，中國政府的健康碼在數百個城市裡收集個人信息，包括定位數據，然而卻沒有對這些數據的使用設置多少限制。一些地方政府在健康碼的應用程式上添加許多其他功能，加上新冠肺炎疫情反覆至今還未平息，看起來這個機制會持續下去，不僅僅是個應急措施。
《紐約時報》引述中國官媒報導，官方鼓勵「杭州健康碼」應該成為市民「愛不釋手、高頻使用」的貼心健康衛士，可見政府大力推行健康碼的力度；相較之下，世界各國政府都想辦法在保護個人隱私的同時，維護公共安全，中國卻長期致力於透過數據、資訊管理掌控國家。
健康碼收集的數據還疑似傳至公安部門、與公安部門共用，甚至有些省城的健康碼由警方參與開發；湖北省政府網站上公佈的「湖北健康碼申請指南及常見問題答疑」就顯示：「省公安廳、省衛健委會同省政務管理辦共同建設全省統一比對數據庫，按審核比對結果信息製發湖北健康碼。」
除了健康碼，中國還有其他應用程式供人們提交個人信息、近期旅行史和健康狀況來註冊病毒跟蹤系統，軟體利用這些數據和其他定位，公共場合或商場一班只開放持有「綠碼」的人進入；但中國當局從未明確解釋顏色分配的機制。
《紐約時報》擔憂，疫情給了中國政府一個機會「正當的」收集民眾數據，現在或許只是一些定位、路徑追蹤，但杭州官員們早前在討論根據用戶的睡眠時間、步行數、吸菸、飲酒等其他因素，用「個人健康指數」對居民進行排名，這無疑是以侵犯隱私的方式進行監控。
《美國之音》指出，在健康碼出現之前，中國就已是「監控大國」，如歐威爾小說《1984》中的「老大哥」。據HS Markit統計，2018年，中國大約有3.5億隻監視器，差不多每4.1人一個監視器，預測至2021年，中國可能會有10億隻監視器。
新冠疫情期間，中國政府將無處不在的監視器用到了極致。除了用健康碼控制民眾出行之外，中國還會利用行車記錄器、或是火車站、飛機場、街頭的「天眼」識別感染者、患者的接觸者或是打破規定隔離、隨意出行的人。為了更好的監控居家隔離者，中國的部分社區將攝像頭安裝到這些人的家門口，有的甚至安裝到隔離者的客廳裡。
中國政府認為健康碼在防控疫情上有重要作用，但也引起對個人隱私侵犯的批評。2020年12月就有名居住在成都的確診患者，因為政府公佈的「疫情路線圖」過於詳細，個人信息被「肉搜」在多個社交平台被轉發，導致她最後不得不出面發文致歉。
除了在國內推行健康碼，中國早前還想將此機制推廣至全世界。去年G20會議，中國國家主席習近平表示，為了振興全球旅遊業，可建立健康碼國際認證機制，以利全球人員安全流動。美國《大西洋》（The Atlantic）負責科技欄副主編安德森（Ross Andersen）指出，這類複雜的「社會評分系統」也可以用來判斷一個人的政治傾向，並形容「全景監獄已經到來」，中國政府正試圖利用AI技術把整個中國打造成一個監獄，以監控中國公民的一舉一動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。