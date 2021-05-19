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WFH比在公司上班還慘？過來人抖出自身經驗：4重點太可怕

▲WFH比在公司上班還慘？過來人抖出自身經驗。（示意圖／取自unsplash）
▲WFH比在公司上班還慘？過來人抖出自身經驗。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 11:04:24

近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，連續4天單日本土確診病例破百，中央流行疫情指揮中心已宣雙北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施，而我國有些企業也紛紛下令「WFH（work from home居家辦公）」，這也讓有網友在網路上表示疑惑「WFH會不會比在公司上班累？」沒想到就有過來人分享了自身的經歷，點出了4個重點，直言「太可怕了」，引起熱議。

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▲過來人紛紛分享了自身經驗，認為「同事難幫忙cover」、「上下班沒有界線」、「隨時on
▲過來人紛紛分享了自身經驗，認為「同事難幫忙cover」、「上下班沒有界線」、「隨時on call」和「看不到上班的依據」四個重點，是Work From Home裡面最痛苦的。（示意圖／取自unsplash）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping上PO出一篇「WFH比在公司上班累」的文章表示，「現在應該工作的人都WFH了吧？我覺得好像在公司上班，比較不會這麼累，有人也這麼覺得嗎？本來還以為要迎接無接觸經濟到來的說」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲一連4天破百例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製作）
▲一連4天破百例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製作）
過來人紛紛分享了自身經驗，認為「同事難幫忙cover」、「上下班沒有界線」、「隨時on call」和「看不到上班的依據」四個重點，是Work From Home裡面最痛苦的，「WFH比較累，基本上你工作時，絕對不會是時時刻刻都認真模式，還想用屎遁尿遁當薪水小倫一下，有電話來，同事還可以幫忙cover，WFH同事很難幫忙cover，有case就直接轉給你，上下班沒有界線，屎遁尿遁還要拿著手機on call，更別說工作時有加班做為假裝很認真的依據，在家誰管你認不認真，KPI就在那裡，除非平時在carry人的，WFH感覺特別爽」，「不能打混，WFH真的比去公司還累」、「我們公司WFH，call你如果沒在20分鐘內回要寫理由」、「超中肯的，去年我WFH一週就快崩潰了，趕快跟主管說要回公司」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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