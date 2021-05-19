WFH比在公司上班還慘？過來人抖出自身經驗：4重點太可怕

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping上PO出一篇「WFH比在公司上班累」的文章表示，「現在應該工作的人都WFH了吧？我覺得好像在公司上班，比較不會這麼累，有人也這麼覺得嗎？本來還以為要迎接無接觸經濟到來的說」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
過來人紛紛分享了自身經驗，認為「同事難幫忙cover」、「上下班沒有界線」、「隨時on call」和「看不到上班的依據」四個重點，是Work From Home裡面最痛苦的，「WFH比較累，基本上你工作時，絕對不會是時時刻刻都認真模式，還想用屎遁尿遁當薪水小倫一下，有電話來，同事還可以幫忙cover，WFH同事很難幫忙cover，有case就直接轉給你，上下班沒有界線，屎遁尿遁還要拿著手機on call，更別說工作時有加班做為假裝很認真的依據，在家誰管你認不認真，KPI就在那裡，除非平時在carry人的，WFH感覺特別爽」，「不能打混，WFH真的比去公司還累」、「我們公司WFH，call你如果沒在20分鐘內回要寫理由」、「超中肯的，去年我WFH一週就快崩潰了，趕快跟主管說要回公司」。（編輯：王柏文）
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