台中2大學驚傳學生確診 朝陽科大發聲明證實

台中市長盧秀燕昨天才公開宣布「台中零確診」，今天竟然驚傳東海大學與朝陽科大有學生確診。上午，朝陽科技大學證實，18日晚間接獲台中市衛生局通知，一名學生一採為陽性確診，已由救護車送至中國醫藥大學附設醫院就醫。至於東海校方則不願證實，表示由台中市政府防疫會議宣布。





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朝陽科大及周邊18日晚間出現消毒人員大面積噴灑消毒，引發師生驚疑。今早，校方發佈聲明證實，朝陽科大確有一名學生一採陽性確診，校方應變效率高，第一時間已依中央防疫流程執行相關防疫措施。





校方聲明表示，5月18日晚間20:30接獲台中市衛生局通知，一名學生疑似確診，一採結果為陽性，衛生福利部疾病管制署1922隨即於22:30派救護車接送學生至中國醫藥大學附設醫院就醫。





校方接獲訊息第一時間已啟動防疫應變措施，並由校長鄭道明親自主持緊急防疫小組會議，指示學校相關單位依指揮中心防疫流程執行相關防疫措施，安置確診者及接觸師生，同時啟動校園全面性消毒作業，並針對確診個案近期所接觸的環境及師生名單進行疫調，希望能確保全體師生的健康及維護校園的安全。





目前該名確診學生的同住室友，已依具感染風險民眾追蹤管理機制及中央流行疫情指揮中心相關規定，安排進住防疫旅館進行居家隔離；同層樓住宿生則安排移住其他宿舍，並由學校付費安排進行快篩檢測，並送至本校自主健康管理寢室，進行自主健康管理14天；另外，整棟學生宿舍大樓今日上午也全部清空，同步展開大規模清潔消毒作業。





為降低群聚感染風險，本校已於日前(5月17日)全面課程實施之遠距教學，將延長至6月8日，全校教職員明天開始改採分流上班，校長也特別呼籲全校師生，提高警覺，做好防疫工作，齊心守護校園安全。















