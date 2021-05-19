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美中科技戰打到「雲端」！網路技術成一帶一路推手

▲英國《金融時報》報導，中國在雲端科技上的野心引起外界關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國《金融時報》報導，中國在雲端科技上的野心引起外界關注。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-19 11:54:42

英國《金融時報》（Financial Times）週二（18）報導，中國科技巨頭阿里巴巴（Alibaba）在2020年底宣布與波斯灣地區最大的電信集團沙特電信（Saudi Telecom）合作，幫助沙烏地阿拉伯建立雲端計算基礎建設。這凸顯中國在高科技上的野心，也代表雲端技術成為中國與西方國家的新戰場。

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《金融時報》報導引述美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員謝爾曼（Justin Sherman）分析，未來幾年可預見中國海內外的投資，讓其成為雲端競爭上的主角。不過因為近期美中貿易糾紛、地緣政治以及中國不成熟的國內市場，北京的野心可能不會這麼快實現。

據「Canalys」研究團隊，最近幾年中國數據計算市場快速成長為世界上第二大的市場，僅次於美國。2020年中國的雲端支出從前1年的115億美元增加至190億美元，Canalys分析師認為中國在雲端上亦是高成長市場。

中國190億美元的雲端支出，佔全世界2020年雲端支出總額的13%，較2019年佔比上升3個百分點；而美國則是下降了2%百分點，佔全世界總額46%。雖然中國雲端服務還不及美國亞馬遜（Amazon）網路服務那樣成熟，但中國成長的速度非常快。

▲阿里巴巴日前發生女員工被「強制審問」8小時的事件，阿里稱其行為嚴重違規，最後給予「辭退、永不錄用」的懲罰。(圖
▲阿里巴巴、百度、騰訊的網路巨頭是中國科技政策下的主要受惠者。(圖 / 翻攝自網路)
而成長快速的背後是中國政府的大力支持，去年5月北京表示將根據「新基礎建設」計畫向技術平台撥款14億美元。《數位戰爭》一書的作者溫斯頓‧馬（Winston Ma）認為，這項是2007年中國對鐵路、高鐵的投資，目的是刺激中國經濟。

在中國雲端科技上，大多數的外國企業被排除在外，阿里雲、騰訊雲、百度網盤成為主要的受惠者，以國內企業為優先的中國法律使亞馬遜、Google等競爭對手難以進入市場。雲端科技政策，已經成為美中雙邊貿易中的癥結點，而最關鍵的是「誰將帶領開發下一代的尖端技術」。

中國原計劃擴大在東南亞、非洲、澳洲、歐洲、美國進行雲端業務，以擴大自身的影響力；而中國雲端技術的提供者因為政策，有辦法用更具競爭力的價格勝出，在東南亞則是有類似的文化背景作為優勢。

《金融時報》指出，中國一帶一路計畫目標在70個國家發展基礎建設，而雲端可更進一步鞏固這些國家與中國的關係，進而創造雲端技術的產業標準，影響國際規則。因為雲端技術的重要性，西方社會也採取行動遏制中國可能帶來的隱憂，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就致力於對抗中國科技公司；加拿大、澳洲也紛紛將華為（Huawei）排除在5G建設之外；印度與中國因為邊境問題關係緊張，也下令禁止數十種中國App以及限制中國對印度雲端技術投資。

《金融時報》續指，縱使遇到困難，中國也不願放棄，將戰略目標轉向新加坡、拉丁美洲、波斯灣國家，可見北京對雲端計算充滿野心，也將其視為未來的關鍵。

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