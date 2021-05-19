美中科技戰打到「雲端」！網路技術成一帶一路推手

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據「Canalys」研究團隊，最近幾年中國數據計算市場快速成長為世界上第二大的市場，僅次於美國。2020年中國的雲端支出從前1年的115億美元增加至190億美元，Canalys分析師認為中國在雲端上亦是高成長市場。
中國190億美元的雲端支出，佔全世界2020年雲端支出總額的13%，較2019年佔比上升3個百分點；而美國則是下降了2%百分點，佔全世界總額46%。雖然中國雲端服務還不及美國亞馬遜（Amazon）網路服務那樣成熟，但中國成長的速度非常快。
而成長快速的背後是中國政府的大力支持，去年5月北京表示將根據「新基礎建設」計畫向技術平台撥款14億美元。《數位戰爭》一書的作者溫斯頓‧馬（Winston Ma）認為，這項是2007年中國對鐵路、高鐵的投資，目的是刺激中國經濟。
在中國雲端科技上，大多數的外國企業被排除在外，阿里雲、騰訊雲、百度網盤成為主要的受惠者，以國內企業為優先的中國法律使亞馬遜、Google等競爭對手難以進入市場。雲端科技政策，已經成為美中雙邊貿易中的癥結點，而最關鍵的是「誰將帶領開發下一代的尖端技術」。
中國原計劃擴大在東南亞、非洲、澳洲、歐洲、美國進行雲端業務，以擴大自身的影響力；而中國雲端技術的提供者因為政策，有辦法用更具競爭力的價格勝出，在東南亞則是有類似的文化背景作為優勢。
《金融時報》指出，中國一帶一路計畫目標在70個國家發展基礎建設，而雲端可更進一步鞏固這些國家與中國的關係，進而創造雲端技術的產業標準，影響國際規則。因為雲端技術的重要性，西方社會也採取行動遏制中國可能帶來的隱憂，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就致力於對抗中國科技公司；加拿大、澳洲也紛紛將華為（Huawei）排除在5G建設之外；印度與中國因為邊境問題關係緊張，也下令禁止數十種中國App以及限制中國對印度雲端技術投資。
《金融時報》續指，縱使遇到困難，中國也不願放棄，將戰略目標轉向新加坡、拉丁美洲、波斯灣國家，可見北京對雲端計算充滿野心，也將其視為未來的關鍵。