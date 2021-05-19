以色列國家推特狂發「火箭」表符　展示多少飛彈射向平民

以巴衝突持續升溫，以色列以及極端組織哈瑪斯（Hamas）近日爆發戰火，不過在當地時間17日晚上，以色列的國家官方推特突然發布了多篇推文，內容沒有任何文字，只有大量的「火箭」表情符號，以色列官方推特在最後的貼文中指出，想讓大家站在以色列的視角來感受，有多少火箭射向以色列的平民。





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當地時間17日晚上6點左右，以色列國家官方推特一連發出10逾篇貼文，但是推文沒有任何文字，只有大量「火箭」表情符號。以色列才在最後兩篇貼文中，寫下「就想讓大家感受一下，這些（火箭）射向了以色列的平民，每一枚都是用來殺戮的」並表示「要是沒有錯誤，每一枚火箭都是有目標的，如果那是你家地址，你會怎麼做？」還用了「#IsraelUnderAttack」的標籤，指出以色列正受到攻擊。





▲以色列藉著火箭表情符號展示有多少火箭彈射向以色列平民。（圖／翻攝自@Israel推特）

以色列國家推特的悲情攻勢，讓不少支持以色列的網友紛紛響應，但也不是所有人都買單。巴勒斯坦民眾憤怒抗議，還有一名美國加州記者狠酸「那我可能停止掠奪他們的土地，並開始將他們視為與我享有相同權利的同胞」還有網友貼出以色列以及巴勒斯坦過去的國土變化，指出是「你（以色列）先開始的」。





▲不少網友狠酸以色列推特。（圖／翻攝自推特）

自從5月10日開始，以色列和巴勒斯坦加薩邊界局勢升級。根據數據顯示，截至5月18日為止，已經有大約3350枚火箭從加薩射往以色列，其中大約500枚落在加薩。以色列認為，「鐵穹」防禦系統的成功率達到90%。但在一來一往的火箭戰中，仍然造成以色列10人死亡，而以色列空襲造成的巴勒斯坦死亡人數已經達到212人，死者中有61名兒童。



