蘇貞昌一通電話錯過圍堵疫情黃金時間？政院駁斥：假訊息
據媒體報導，中央流行疫情指揮中心（CDC）、衛福部部長陳時中在11日就提到「疫情嚴峻」，但礙於行政院院長蘇貞昌的「一通電話」改口防疫沒有要升級，直到15日才宣布雙北升級至第3級警戒，導致疫情擴散；對此行政院發言人羅秉成今（19）天接受媒體訪問時駁斥，這是未經查證的假訊息，媒體應加以查證，而非分化蘇貞昌與CDC之間的關係。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-19 12:31:43｜2021-05-19 12:50:56
究竟是不是因為蘇貞昌「不想升級」的一通電話，導致台灣本土案例一發不可收拾？羅秉成在今天接受訪問時表示，媒體所報導的訊息並未向行政院進行查證，並再次重申14日當天晚上，陳時中就有向蘇貞昌報告本土病例異常升高至90多例，當天晚上約莫8點45分，蘇貞昌就召集各部會首長針對「防疫是否升級」進行討論，一直到晚間10點半、11點左右會議才結束。
羅秉成強調，各部會在14日晚間的會議結束後，就回去各自盤點、整理防疫升級可能受到的衝擊與配套，15日一早7點就針對各部會的評估進行盤整，而當時也收到消息，本土確診病例從90多例攀升到180例，因此在晨會中就決議將雙北防疫升至3級，其他縣市雖維持2級，但相關防疫措施都要加強。蘇貞昌也在會議後立刻前往總統府向總統蔡英文進行報告，隨後召開記者會對外公開說明。
羅秉成說，媒體應該針對相關訊息進行查證，不要分化蘇貞昌與CDC之間的關係；陳時中1年多來領導防疫相當穩健，深受國人信賴，行政院對於CDC的決策也都即時且完全的掌握，很多決策都是透過專家會議決定，沒有意見不合的問題，一切都是從專業優先去考量。
羅秉成進一步表示，行政團隊一體，蘇貞昌就是整個團隊的指揮官，若CDC需要跨部會協助，蘇貞昌就會出面協調，所有假訊息為的就是分化團結，同時呼籲民眾不要輕信未經查證的訊息，成為「認知性作戰」的工具。
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