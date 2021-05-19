被嫌「細菌污染傢俱」！媽提2原因求降價　搬家師傅哭了

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無奈的原PO接著按照SOP替傢俱包上膠膜，並送至對方的新家，結果顧客還是不斷質疑「傢俱不消毒？你人沒消毒，你有細菌！傢俱會有細菌」，讓他忍不住崩潰「酒精都噴完一整罐了還要消毒？我有細菌妳就沒有嗎？」
原PO也指出，「妳一整車三噸半的傢俱都包膠膜又是樓梯六樓欸！妳不知道膠膜碰到水會滑嗎？更何況你傢俱個個都上萬塊，如果滑掉我拿賠的起？我知道妳害怕、妳緊張，但是也不是這樣吧？」怎料，顧客最後自稱是單親媽媽還帶小孩，又因為疫情所以工作不穩定，苦苦哀求砍價。
原PO認為，疫情讓大家工作多少受到影響，因此決定讓顧客砍價，想不到直接從一車4500元殺到2000元，讓他不禁苦嘆「我真是當下差點跪下來哭了，請問我這樣是在做善事嗎？又做白工了」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「這種只為殺價就找藉口亂砍的」、「你也是疫情期間在謀生啊！憑什麼可以讓人這麼糟蹋」、「真可惡！這種人習慣佔便宜」、「你不應該讓步的，就是都有這種打著疫情與單親的口號來當奧客」、「2000元？請她自己搬吧」、「太扯了啦！她嫌貴自己搬啊」、「這是情緒勒索吧」。（編輯：許智超）
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