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被嫌「細菌污染傢俱」！媽提2原因求降價　搬家師傅哭了

▲有搬家師傅抱怨，顧客利用「疫情、單親」砍價，4500元直接殺價到2000元，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有搬家師傅抱怨，顧客利用「疫情、單親」砍價，4500元直接殺價到2000元，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 14:31:29

國內本土疫情嚴峻，連日新增多起本土感染個案，因此不少民眾都不敢出門，深怕處在染疫風險中。近日，就有名搬家師傅抱怨，雖然現在疫情搞得人心惶惶，但沒想到竟然有顧客利用「疫情、單親」殺價，4500元直接殺價到2000元，讓他相當崩潰，貼文一出也引起網友撻伐。

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原PO在《爆怨2公社》表示，他知道現在疫情嚴重擴散、雙北市都第三級了，也知道大家因為這次爆炸性的疫情搞得人心惶惶，但他相信民眾的素質都一級棒、很有自主能力。他在工作時都戴2層口罩跟手套，甚至整罐酒精都噴完了，沒想到卻還是被顧客刁難，不停說「為何不消毒不噴酒精？為何傢俱不噴酒精不消毒？」

無奈的原PO接著按照SOP替傢俱包上膠膜，並送至對方的新家，結果顧客還是不斷質疑「傢俱不消毒？你人沒消毒，你有細菌！傢俱會有細菌」，讓他忍不住崩潰「酒精都噴完一整罐了還要消毒？我有細菌妳就沒有嗎？」

▲顧客不斷質疑「為何傢俱不噴酒精不消毒？」（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》
▲顧客不斷質疑「為何傢俱不噴酒精不消毒？」（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
原PO也指出，「妳一整車三噸半的傢俱都包膠膜又是樓梯六樓欸！妳不知道膠膜碰到水會滑嗎？更何況你傢俱個個都上萬塊，如果滑掉我拿賠的起？我知道妳害怕、妳緊張，但是也不是這樣吧？」怎料，顧客最後自稱是單親媽媽還帶小孩，又因為疫情所以工作不穩定，苦苦哀求砍價。

原PO認為，疫情讓大家工作多少受到影響，因此決定讓顧客砍價，想不到直接從一車4500元殺到2000元，讓他不禁苦嘆「我真是當下差點跪下來哭了，請問我這樣是在做善事嗎？又做白工了」。

貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「這種只為殺價就找藉口亂砍的」、「你也是疫情期間在謀生啊！憑什麼可以讓人這麼糟蹋」、「真可惡！這種人習慣佔便宜」、「你不應該讓步的，就是都有這種打著疫情與單親的口號來當奧客」、「2000元？請她自己搬吧」、「太扯了啦！她嫌貴自己搬啊」、「這是情緒勒索吧」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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