  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國趁疫情對台啟動認知作戰　政院籲國人勿成假訊息破口

▲行政院發言人羅秉成19日接受訪問時表示，中國在疫情起間啟動「認知作戰」分化台灣，呼籲國人不要下載、轉傳假訊息。（圖／記者劉育辰攝 2021.05.19）
▲行政院發言人羅秉成19日接受訪問時表示，中國在疫情起間啟動「認知作戰」分化台灣，呼籲國人不要下載、轉傳假訊息。（圖／記者劉育辰攝 2021.05.19）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-19 13:04:13

國防安全研究院在2020發佈的中共年報中指出，中共對台認知作戰可視「灰色地帶衝突」且會消耗民主資源，國安單位近期應注意共軍戰略支援部隊這支隱蔽性較高的軍種對台進行「沒有硝煙的戰爭」；行政院發言人羅秉成今（19）日接受訪問時表示，中國的認知作戰為得就是分化台灣社會，民眾應避免下載、轉傳假訊息，成為中國認知作戰的工具、成為「假訊息破口」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防安全研究院近期發布的中共年報中提到，在2019年新冠肺炎疫情發生後，中共的大外宣手段、對台認知作戰的手段、改變及因應方式；報告指出，認知作戰是藉由資訊與衝突手法，達到改變思維、進而改變行為目的，可從官方與非官方、軍方與民間等協同進擊，不受限平時與戰時，並善用敵方、我方、國際媒體與新媒體等平台。

對此，羅秉成表示，假訊息的危害不用多說，根據學術、政府及民間團體的研究，台灣跟其他國家相比，受境外假訊息攻擊的比例更高；假訊息可達到分裂社會、族群、打擊政府威信、降低人民對政府的信賴，在選舉時更為嚴重，又被稱為「沒有硝煙的戰爭」。

羅秉成說，假訊息跟新冠肺炎一樣，傳播的速度很快、危害很大；面對假訊息，要有自我防護機制，不要下載、轉傳、分享，就能有效防止假訊息的散播。羅秉成舉例近期「化學兵消毒，由於消毒藥劑很毒，要民眾別在戶外飲食」的假訊息，就是典型的認知作戰，一則打擊國軍、二來造成社會恐慌，經檢警調查後已移送6人，呼籲國人不到被當成認知作戰的工具，而政府也會審慎以對、積極查辦，希望國人能共同防衛，不要變成「假訊息破口」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
81.15%18.85%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.16%11.84%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
94.77%5.23%
2021-05-17-2021-05-19
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀