中國趁疫情對台啟動認知作戰 政院籲國人勿成假訊息破口
國防安全研究院在2020發佈的中共年報中指出，中共對台認知作戰可視「灰色地帶衝突」且會消耗民主資源，國安單位近期應注意共軍戰略支援部隊這支隱蔽性較高的軍種對台進行「沒有硝煙的戰爭」；行政院發言人羅秉成今（19）日接受訪問時表示，中國的認知作戰為得就是分化台灣社會，民眾應避免下載、轉傳假訊息，成為中國認知作戰的工具、成為「假訊息破口」。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-19 13:04:13
國防安全研究院近期發布的中共年報中提到，在2019年新冠肺炎疫情發生後，中共的大外宣手段、對台認知作戰的手段、改變及因應方式；報告指出，認知作戰是藉由資訊與衝突手法，達到改變思維、進而改變行為目的，可從官方與非官方、軍方與民間等協同進擊，不受限平時與戰時，並善用敵方、我方、國際媒體與新媒體等平台。
對此，羅秉成表示，假訊息的危害不用多說，根據學術、政府及民間團體的研究，台灣跟其他國家相比，受境外假訊息攻擊的比例更高；假訊息可達到分裂社會、族群、打擊政府威信、降低人民對政府的信賴，在選舉時更為嚴重，又被稱為「沒有硝煙的戰爭」。
羅秉成說，假訊息跟新冠肺炎一樣，傳播的速度很快、危害很大；面對假訊息，要有自我防護機制，不要下載、轉傳、分享，就能有效防止假訊息的散播。羅秉成舉例近期「化學兵消毒，由於消毒藥劑很毒，要民眾別在戶外飲食」的假訊息，就是典型的認知作戰，一則打擊國軍、二來造成社會恐慌，經檢警調查後已移送6人，呼籲國人不到被當成認知作戰的工具，而政府也會審慎以對、積極查辦，希望國人能共同防衛，不要變成「假訊息破口」。