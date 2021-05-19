停課不停學　屏東縣長潘孟安校園視察遠距教學

自5/19至5/28止，全國高級中等以下學校(含公私立幼兒園)停課，19日是落實停課不停學遠距教學的第一天，屏東縣長潘孟安率領縣府團隊，走訪長治鄉長興國小關心，確保縣內學生停課時能透過遠距教學，讓學習不中斷。潘孟安也化身為學生，進入線上課堂和學生共同學習，且關心學生在家學習情況，讓學生都感到相當驚喜，忘卻防疫所造成的不便。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-19 13:14:03
潘孟安至長治鄉長興國小，透過線上教學關心學生家中防疫情形，並實際參與中年級及高年級遠距教學，為協助部分家庭安親照護或資訊設備不足情形，同時提供有需求的學生可到校學習。
長興國小中年級三乙學生全班因應疫情居家學習無到校，導師林佳瑩老師透過Google meet開設課程連結，預先於前一天晚上於班級群組發布，讓家長可以預先了解課程內容，課程中進行自主學習的四學模式(學生自學、組內互學、組間共學、教師導學)，並準備相關載具網路環境。
上課時間一到，學生已提早登入準備上課，導師透過點名和視訊畫面確認學生皆到齊後，開心與學生寒暄互動，透過因材網進行同步視訊遠距教學，並不忘貼心提醒防疫重點後進入課程。
本土疫情瞬間爆發，許多家長措手不及，為了將日常生活影響降到最低，停課期間學生家長真的無法照顧孩子，仍可送到學校或幼兒園，停課期間學校仍會依防疫相關規定做好防疫工作，弱勢學生停課期間仍給予午餐費補助。
此外，藉由此次線上教學實際操作，分析、紀錄一切相關狀況，透過大數據分析，讓未來多元教學執行上可以隨時滾動檢討，達到最佳效果。