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一、飲食攝取原則及注意事項
(1)高熱量高蛋白飲食
感染COVID-19的病人會增加體內壓力，此時期不該過度限制熱量，應多吃/喝高營養密度的食物及飲品，才能讓身體有足夠的營養對抗體內的能量耗損。每日熱量攝取：體重x25-35大卡+200-250大卡(如60公斤成人平時每日的熱量攝取約1500-2000大卡，因熱量需求增加，需比平時提高200-250大卡/天)；可選擇含2-3份油脂來源的食物，如堅果種子、酪梨、乳酪等提高熱量攝取；每日蛋白質攝取量：體重x 1.2-1.5公克(如60公斤健康成人每日需75-100公克)；可攝取280-400公克的各種肉或魚類食物等獲得足夠蛋白質需要量，良好的蛋白質來源為大豆製品、魚貝類、雞蛋、各種肉類、乳製品(牛奶、優格、起司等)、蛋白質飲品等。
《高蛋白奶昔》2.5杯量/約600ml(每杯可提供200大卡熱量及12公克蛋白質)
全脂優格：3/4杯(希臘優格蛋白質含量更高)
全脂牛奶：1杯(若希望質地濃稠點可自行加量)
花生醬：1大匙
新鮮水果：如香蕉、芒果、莓類等 (可依個人喜好加入適量水果增加風味)
(2)少量多餐
這個時期食慾可能會變差，就算沒有明顯飢餓感，也應每隔2-3小時進食一次，6餐/天，以少量多餐的方式補充營養。
(3)使用營養補充品
將口服營養補充品納入日常飲食一部份，增加餐間營養攝取。尤其不感覺飢餓或對進食感到費力或疲累，無法吃到足夠需要量時，使用口服營養補充品，可快速補充身體所需的熱量、蛋白質及必需營養素，可選擇每瓶250-300ml提供至少250大卡熱量及15-30公克蛋白質的飲品，並可冷藏取代一般冷飲，選擇不同口味/風味產品，以避免味覺疲乏。
二、液體補充原則及注意事項
(1)維持體內足夠的水份，隨時注意是否有脫水的情況
脫水症狀包括：口渴感增加、發燒、尿液量減少、濃或呈深色、口乾、心跳加快、疲累及意識混亂等，當身體處於脫水時，呼吸系統的分泌物會變得較為濃稠，難以從肺部排出，當肺部無法清除這些分泌物時，就可能導致肺炎，為避免脫水，此時期需增加液體攝取量。
每日液體攝取量：體重x40-45毫升(如60公斤健康成人每日需至少2400-2700毫升的液體補充)，最佳的補充液為具熱量及蛋白質的清流質飲品、口服電解質補充液或運動飲料，可補足身體必需的電解質及礦物質，以維持正常生理機能。評估液體補充是否足夠，則為觀察尿液顏色(每3-4小時解尿顏色應呈淡黃色)。
(2)如何預防脫水
1.每小時都要補充，至少每15分鐘應補充80-160ml液體，無法一次喝大量液體者，建議少量且每隔數分鐘就喝一次。
2.選擇多樣化的流質種類避免味覺疲勞。
3.睡前床邊應放置足夠液體，確保半夜醒來能夠補充。
4.若有嘔吐或腹瀉情形，除喝水外，也應該要補充口服電解質液，如舒跑、寶礦力水得等，可以居家自製口服電解質補充液：鹽(1/2-3/4茶匙)+果汁(如蘋果/橘子/葡萄/蔓越莓)1杯+水(3.5杯)。
三、味覺或嗅覺改變時可以怎麼做
1.將食物放冷或放至室溫下，可能會比熱食嚐起來更佳。
2.若食物嚐起來有金屬味，建議使用塑膠餐具盛裝及進食。
3.避免過於甜膩的食物。
4.若飲品喝起來有酸味或苦味，可加入適量的糖分調整。
5.無味的食物中可加入天然辛香料，增加風味。
四、維持體重
體重是身體含水量及營養狀態的一個重要指標，體重流失顯示體內持續的液體、脂肪、肌肉量的減少。肌肉量減少會使身體感到虛弱，會影響下床、走路或日常活動的行為表現，由於身體重新合成肌肉需要很長一段時間，預防急性期肌肉量的流失，對於日後的復原極為重要，應每天量體重，並維持目前的體重為佳。
五、復原及復健期的營養
維持高熱量高蛋白飲食，並搭配運動，能保有抵抗力及減少肌肉流失，有助於恢復日常活動。
最後需提醒的是，若患者本身為慢性疾病者，營養需求則需依個別情況調整！
（文章授權提供／振興醫院營養治療科營養師陳韻婷）
資料來源：健康醫療網 新冠病毒患者 營養師教你補充助康復
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