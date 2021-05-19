下批疫苗何時到？台灣疫情急遽升溫　NHK：接種成課題

台灣近日新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，在在短短4天內，已經新增了超過900例本土確診病例。曾經台灣被稱為「防疫優等生」，如何挺過這一波疫情爆發，也成為各國關注的焦點。日媒《NHK》報導也指出，在疫情急遽擴散之際，台灣的疫苗接種更成為課題。





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日本媒體《NHK》報導指出，台灣新冠肺炎疫情急速升溫，政府實施了各項防疫對策，包含禁止外籍人士入境、學校課程轉成線上學習等方式，來遏止疫情繼續擴散。《NHK》提到，自從警戒升級之後，餐飲店也開始實施實名制，店家提供QR code讓消費者掃描、留下資訊，以便出現確診者後，政府能夠追蹤接觸者。





▲在疫情急遽升溫之後，各家商店外頭都能看見QR code來進行實名制登記。（圖／資料照片）

不過《NHK》也提到台灣目前的疫苗接種情況，指出能否順利接種疫苗更是台灣所要面對的課題。截至17日為止，只有22萬人至少接種過一次疫苗，佔台灣總人口0.9%。《NHK》表示，台灣當局雖然希望能進口2000萬份的疫苗，但是實際收到只有30萬份左右。對此，蔡英文總統表示，已經透過管道從國外調度疫苗進口，呼籲民眾安心。《NHK》更關心台灣的國產疫苗進度，表示預計在7月底開始發放、進行接種。





《NHK》指出，台灣在今年3月22日開放醫護人員進行接種。而台灣目前收到的疫苗都是英國製藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）所生產的疫苗，但是在陸續傳出血栓問題之後，遭到部分國家暫停接種，再加上當時台灣的疫情和緩，疫苗施打意願不高。《NHK》表示，即使台灣當局祭出公費疫苗施打對象擴大，但接種進度仍難以進展，才因此又擴大可自費疫苗施打對象規定。





《NHK》指出，一直到5月，新增確診者數字攀升，「希望施打疫苗的人也急劇增加，5月14日一天就有超過3萬人接種，打破過去紀錄」但是因為疫情擴大，自費接種已經暫停預約。





《NHK》表示，即使將目前台灣的疫苗庫存全數施打完畢，最終也只能使總人口數的1.3%得以接種，但疫苗進口時間尚未明朗，疫苗接種更因此成為台灣抗疫對策的課題之一。



