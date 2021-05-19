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實聯制好多人寫假名！網查規定驚：也沒錯　1關鍵必遵守

▲因應疫情升溫，國內賣場、連鎖餐飲店都紛紛推行實聯制。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）
▲因應疫情升溫，國內賣場、連鎖餐飲店都紛紛推行實聯制。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 13:48:13

台灣本土疫情升溫，目前已經連續四天單日確診個案超過百例，店家因配合政府防疫，開始實施「進店實聯制」，民眾如果要進入商家，都必須填寫姓名以及電話才能夠入內，不過，才剛上路沒幾天，就出現不少亂象，例如有人將名字寫成「王八蛋」、「英國白雪公主」，或者簽名根本就跟鬼畫符一樣，讓人看不懂，引來批評，但也有網友查了真相之後出面解答，表明這一切都按照規定走。

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自從實聯制開始之後，繼日前有店員發出「英國白雪公主」的客人簽名之後，陸續還有超商店員發出客人瞎簽名字「王八蛋」、「我是路人」的單據，引來不少網友抨擊「都這個時候了，還要亂寫名字，真的莫名其妙」、「真的有夠傻眼的，寫個字要多懶，不然就用掃描的啊」、「這動作很困難是不是...什麼人都有」。

▲從事服務業的網友也分享目前遭遇到的實聯制亂象。（圖／翻攝Dcard）
▲從事服務業的網友也分享目前遭遇到的實聯制亂象。（圖／翻攝Dcard）
不過，也有網友上網查了規定之後發現，這次政府推廣的叫做「實聯制」，可能很多人都把「實名制」跟「實聯制」搞錯了，前者是需要附上真實姓名以及電話跟身分證等等，後者則是不需要真實姓名，只要附上連絡電話即可，所以那些名字亂填的....你也不能說他們錯，只不過電話要是本人的就是了。

▲網友解惑實名制與實聯制兩者的差別。（圖/Dcard）
▲網友解惑實名制與實聯制兩者的差別。（圖/Dcard）
事實上，先前疫情指揮中心指揮官陳時中就曾表示，指揮中心指要求在突發事件發生時，可以立即聯繫得上曾出入同一場所的人，而實名制的「名」，容易牽涉洩漏個資的風險，因此希望將此改為「實聯制」，如此一來也比較符合個資保護和疫調需求。

而若民眾認為手寫實聯制單據過於麻煩，行政院今（19）日上午11點召開記者會表示，民眾只要利用疾管署的Line官方帳號「疾管家」掃商家QR code即可發送簡訊至手機，主打快速方便且免留個資，民眾與店家均不用付費，民間店家將在下午3點開放申請，公務機關、交通運輸等都可以使用。（編輯：張嘉哲）

▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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