實聯制好多人寫假名！網查規定驚：也沒錯　1關鍵必遵守

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不過，也有網友上網查了規定之後發現，這次政府推廣的叫做「實聯制」，可能很多人都把「實名制」跟「實聯制」搞錯了，前者是需要附上真實姓名以及電話跟身分證等等，後者則是不需要真實姓名，只要附上連絡電話即可，所以那些名字亂填的....你也不能說他們錯，只不過電話要是本人的就是了。
事實上，先前疫情指揮中心指揮官陳時中就曾表示，指揮中心指要求在突發事件發生時，可以立即聯繫得上曾出入同一場所的人，而實名制的「名」，容易牽涉洩漏個資的風險，因此希望將此改為「實聯制」，如此一來也比較符合個資保護和疫調需求。
而若民眾認為手寫實聯制單據過於麻煩，行政院今（19）日上午11點召開記者會表示，民眾只要利用疾管署的Line官方帳號「疾管家」掃商家QR code即可發送簡訊至手機，主打快速方便且免留個資，民眾與店家均不用付費，民間店家將在下午3點開放申請，公務機關、交通運輸等都可以使用。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。