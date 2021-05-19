網路口罩一片賣4元！老闆「出招」爽賺2倍　女氣瘋喊檢舉

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「最讓人傻眼的是，該賣家還繼續販售口罩，而且把售價改為10個80元，直接翻漲一倍，而且他跟我說不知道何時會補貨所以訂單取消，但頁面上卻都沒有完售的字樣，我真的懷疑是為了賺更多的錢，麻煩大家如果遇到跟我一樣的事情，請撥打1950消費者專線，不要讓這些不肖商人賺取暴利！疫情當前居然還有這種沒良心的人，真的氣死我了！」
貼文一出，網友紛紛回應「這手段...厲害啊」、「發災難財真的不可取，這種好像可以檢舉？因為你有原訂單的紀錄，明明白白的寫10片40，現在變5片裝39，確實有惡意哄抬價格的疑慮」、「一看就知道再哄抬價格，直接檢舉他」、「這些商人真的傑出的一手，大賺災難財真的不怕天打雷劈」、「天阿，我5/12也訂了兩間都還沒出貨，都處理中好幾天了，看到這篇有點擔心」、「我訂的也是這樣...還想說是不是真的被買光，結果看到他們漲價繼續賣，超傻眼」、「可跟蝦皮檢舉，他賣場會被鎖」。
事實上，對於近日民眾陸續發現不肖廠商趁機哄抬口罩價格一事，經濟部工業局表示，與中央流行疫情指揮中心持續關注口罩價格市況，若發現哄抬口罩價格屬實者，得處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，業者千萬不要以身試法，大賺災難財。（編輯：張嘉哲）