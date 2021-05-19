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網路口罩一片賣4元！老闆「出招」爽賺2倍　女氣瘋喊檢舉

▲本土疫情爆發，全國目前進入三級防疫警戒，民眾出外一定要記得戴口罩，以免受罰。（圖／NOWnews資料照片）
▲本土疫情爆發，全國目前進入三級防疫警戒，民眾出外一定要記得戴口罩，以免受罰。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 14:22:47

台灣本土疫情升溫，民眾不僅急著補充糧食，也要補足口罩以及酒精等防疫物資，不過有些人不想到外人擠人，就會使用網購平台來採買。但近日一名網友分享自己上網購買口罩，表明自己原本購買的價格為10個40元，沒想到店家竟然使用暗黑手法，疑似想藉機賺取暴利，引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「前一個禮拜上網買口罩價格是10個40元，結果賣家過了一個禮拜都不出貨，等到本土疫情爆發後，傳訊息跟我說『廠商無法確認何時會補貨，因此訂單先取消，抱歉，疫情期間敬請多多包涵，廠商有調整價格』，我是在5月12日下單的口罩，等了快一個禮拜竟然被取消訂單。」

「最讓人傻眼的是，該賣家還繼續販售口罩，而且把售價改為10個80元，直接翻漲一倍，而且他跟我說不知道何時會補貨所以訂單取消，但頁面上卻都沒有完售的字樣，我真的懷疑是為了賺更多的錢，麻煩大家如果遇到跟我一樣的事情，請撥打1950消費者專線，不要讓這些不肖商人賺取暴利！疫情當前居然還有這種沒良心的人，真的氣死我了！」

▲網友爆料，網購店家遲遲不肯出貨，甚至到後來宣稱缺貨取消訂單，但卻在平台上販售兩倍價格的口罩，令她感到氣憤。（圖/Dcard）
▲網友爆料，網購店家遲遲不肯出貨口罩，甚至到後來宣稱缺貨取消訂單，但在本土疫情爆發後，平台竟販售起先前兩倍價格的口罩，令她感到氣憤。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「這手段...厲害啊」、「發災難財真的不可取，這種好像可以檢舉？因為你有原訂單的紀錄，明明白白的寫10片40，現在變5片裝39，確實有惡意哄抬價格的疑慮」、「一看就知道再哄抬價格，直接檢舉他」、「這些商人真的傑出的一手，大賺災難財真的不怕天打雷劈」、「天阿，我5/12也訂了兩間都還沒出貨，都處理中好幾天了，看到這篇有點擔心」、「我訂的也是這樣...還想說是不是真的被買光，結果看到他們漲價繼續賣，超傻眼」、「可跟蝦皮檢舉，他賣場會被鎖」。

事實上，對於近日民眾陸續發現不肖廠商趁機哄抬口罩價格一事，經濟部工業局表示，與中央流行疫情指揮中心持續關注口罩價格市況，若發現哄抬口罩價格屬實者，得處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，業者千萬不要以身試法，大賺災難財。（編輯：張嘉哲）

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