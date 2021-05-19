台中快篩站明啟用 　提供與確診有接觸史或足跡重疊者

國內新冠肺炎疫情延燒，台中市政府協調10處醫療院所自5月20日起設置快篩站，副市長陳子敬今(19)日至台中榮總視察快篩站設置，了解民眾篩檢流程，感謝各大醫院全力配合，各快篩站視空間大小，單日可提供2至3千不等篩檢量，明日起提供與確診個案有接觸史或足跡重疊者免費篩檢，快篩陽性民眾將進一步進行更精準的PCR核酸檢測，避免偽陽性情形。

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陳子敬指出，針對快篩站，盧市長也特別請各醫院務必要做好動線規劃，避免市民因等候篩檢而增加群聚感染風險；另因近期天氣炎熱，設置於醫院戶外的快篩站，也應在落實各項防疫前提下，加強防中暑措施，確保市民安全。

台中榮民總醫院長陳適安表示，為維護市民健康，院方早在去年疫情時，已超前部署設置戶外發燒篩檢站，此次為國內疫情及加強市民健康服務，將再運用新門診大樓前（台灣大道旁）設置新冠肺炎快篩站，經由動線分流，區隔民眾就醫與快速篩檢動線，避免交互感染問題，加強落實各項防疫措施。

陳適安提到，考量戶外溫度等問題，院方訂購工研院研發最新式標準的正壓篩檢站二座，提供醫護、民眾安全採檢環境，並持續配合市府的各項防疫政策，維護市民健康。

衛生局指出，台中快篩站分山、海、屯、城中區設置，山線包含衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院；海線包含童綜合醫院、光田醫院；屯區則有國軍台中總醫院；而城中區包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院及中港澄清醫院，共10家醫院自明日起提供免費篩檢服務。

衛生局長曾梓展也呼籲，疫情當下，快篩仍屬稀有資源，服務對象主要為「同時與確診個案有接觸史或足跡重疊者」，民眾應攜帶身份證、健保卡，並全程戴醫療口罩前往；另也呼籲市民朋友勤洗手、戴口罩、保持社交距離等個人防護措施，並以稀釋後漂白水加強家中清潔，攜手對抗疫情。