停課被問「怎麼還上班」？超商店員神回電爆　客人安靜了

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原PO心中頓時充滿OS，最後乾脆直接跟客人說，「我沒有上班，你有店家買食物？你放假我在上班啊」，客人聽完也瞬間安靜。事後，她也忍不住發文抱怨，「可以用點腦袋嗎？每次防疫戰的時候我都遇到這種客人」。
貼文曝光後，許多同行的網友也紛紛回應，「真的都是這樣啊，快氣死」、「颱風天還要被奧客罵：我冒著風雨來欸」、「還有客人跟我說，就是這樣排隊才會群聚啦，然後要我趕快叫人來幫忙結帳」、「我在另一間超商上班，有客人被提醒戴口罩，結果回答『好』卻還是沒戴」、「拍拍，還有一堆不簽名不掃QR Code的」、「颱風天在電影院上班，被問不能多叫點人來嗎？排隊排很久…」。
另外因疫情影響，各處店家、超商也陸續採取「實聯制」，民眾如果要進入商家，都必須填寫姓名以及電話才能夠入內。對此，行政院就表示，民眾只要利用疾管署的Line官方帳號「疾管家」掃商家QR code即可發送簡訊至手機，主打快速方便且免留個資，民眾與店家均不用付費，民間店家也在今天下午3點開放申請，公務機關、交通運輸等都可以使用。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。