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中市公園內各項設施即起暫停開放

▲台中市政府公告即日起「暫停開放全市公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭及籃球場、網球場、溜冰場等附屬運動場地」(圖／建設局提供2021.5.19)
▲台中市政府公告即日起「暫停開放全市公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭及籃球場、網球場、溜冰場等附屬運動場地」(圖／建設局提供2021.5.19)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-19 14:28:06｜2021-05-19 14:50:03

國內新冠肺炎疫情嚴峻，為維護市民健康與安全、減少群聚風險，台中市政府建設局即日起公告「暫停開放全市公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭及籃球場、網球場、溜冰場等附屬運動場地」，違者可依「傳染病防治法」處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，避免戶外空間成為防疫破口，保障大台中市民安全。

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建設局長陳大田表示，為避免人與人間頻繁接觸，建設局針對人潮容易聚集、親子容易觸摸的公園設施嚴加管控，同時加強座椅、遊具、廁所清潔及消毒頻率；針對指標性公園，於人潮熱門聚集時段進行走動式防疫宣導。

舉例來說，西屯區中央公園配合防疫政策，公園內相關遊具、體健設施、12感官設施即日起封閉使用，中央公園遊客中心諮詢服務室關閉，提醒民眾疫情期間減少聚集、聚會，注意社交安全距離。

建設局強調，若民眾未按公告規定，仍繼續使用公園、綠地、兒童遊樂場、園道、廣場及綠帶附設運動場所、體健設施、兒童遊戲設施、涼亭及類似休閒遊樂設施與場域，現階段以「勸導」為主，若違規情節嚴重者，建設局將依「傳染病防治法」第70條第1項第3款「拒絕、規避或妨礙各級政府機關依第37條第1項第6款規定所定之防疫措施。」處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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