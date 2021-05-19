企業購買快篩可行嗎？陳時中：可能會誤判、得再研擬

中央流行疫情指揮中心今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，

及8例境外移入，同時宣布全國升三級警戒。面對疫情延燒，對於快篩部分是否需要擴大，尤其有企業也想買快篩幫員工檢測。為此，陳表示，如果沒有指引可能會有誤判的情況，會持續與專家來討論。

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▲國內本土確診個案再267例，累計5天下來已達1226個確診。（圖／NOWnews製表）