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企業購買快篩可行嗎？陳時中：可能會誤判、得再研擬

▲本土確診疫情爆發，北市在外華設置快篩站。（圖／北市府提供）
▲本土確診疫情爆發，北市在外華設置快篩站。（圖／北市府提供）

記者許家禎／台北報導

2021-05-19 14:43:11｜2021-05-19 15:28:22

中央流行疫情指揮中心今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，及8例境外移入，同時宣布全國升三級警戒。面對疫情延燒，對於快篩部分是否需要擴大，尤其有企業也想買快篩幫員工檢測。為此，陳表示，如果沒有指引可能會有誤判的情況，會持續與專家來討論。

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國內疫情延燒，民間企業人人自危，今天記者會上，記者提問，為找出感染者，診所醫師可以幫民眾快篩嗎？又或是企業可自購快篩試劑幫員工檢測嗎？

陳時中指出，近來提出快篩的需求確實很高，未來會釋出一部分的快篩試劑供醫療人員使用。至於企業要購買，看起來使用好像很方便，但事實上沒有適當的指引，尤其在判讀陰性或陽性時，可能有誤導之嫌，所以我們會訂定準則並與專家討論，看如何使用才是最恰當又能防疫。

陳時中表示，他了解企業界買快篩是想尋求心安，但是否帶來防疫效果未知，快篩要謹慎使用，會持續與專家進行會議，討論使用時機與適應症，以確保若有一天開放時，可以了解使用上的限制。

至於防疫旅館，目前全國有1萬7789家、已使用1萬501間，使用率59%，還有七千多間房間可以使用，會要求地方政府擴充防疫旅館數量。而集中檢疫所有4500間，已使用2500間，還有2000間空餘，確保有安全處所供緊急使用。至於醫院不必要的手術不必要的門診都要減到最低，也要求所有醫院照著應變機制，清出專責病房、清出專責醫院，以確保病人照顧能夠得到保障。

▲國內本土確診個案再267例，累計5天下來已達1226個確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土確診個案再267例，累計5天下來已達1226個確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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