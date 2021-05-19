企業購買快篩可行嗎？陳時中：可能會誤判、得再研擬

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陳時中指出，近來提出快篩的需求確實很高，未來會釋出一部分的快篩試劑供醫療人員使用。至於企業要購買，看起來使用好像很方便，但事實上沒有適當的指引，尤其在判讀陰性或陽性時，可能有誤導之嫌，所以我們會訂定準則並與專家討論，看如何使用才是最恰當又能防疫。
陳時中表示，他了解企業界買快篩是想尋求心安，但是否帶來防疫效果未知，快篩要謹慎使用，會持續與專家進行會議，討論使用時機與適應症，以確保若有一天開放時，可以了解使用上的限制。
至於防疫旅館，目前全國有1萬7789家、已使用1萬501間，使用率59%，還有七千多間房間可以使用，會要求地方政府擴充防疫旅館數量。而集中檢疫所有4500間，已使用2500間，還有2000間空餘，確保有安全處所供緊急使用。至於醫院不必要的手術不必要的門診都要減到最低，也要求所有醫院照著應變機制，清出專責病房、清出專責醫院，以確保病人照顧能夠得到保障。
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