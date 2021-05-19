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居家辦公超重要？老鳥1舉動曝光　小資女崩潰：防疫破口

▲居家辦公超重要？老鳥1舉動曝光，小資女崩潰。（示意圖／取自unsplash）
▲居家辦公超重要？老鳥1舉動曝光，小資女崩潰。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 14:44:35｜2021-05-19 15:05:15

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，指揮中心今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，因應本土疫情嚴峻，今天也正式宣佈全國進入三級警戒，同時「居家辦公」的重要性也隨之曝光，而近日就有一位小資女在網路上崩潰表示，自己公司的員工都不愛戴口罩，直言「根本防疫破口」，引起熱議。

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▲因應本土疫情嚴峻，今天也正式宣佈全國進入三級警戒，同時「居家辦公」的重要性也隨之曝光。（示意圖／取自unsplash）
▲因應本土疫情嚴峻，今天也正式宣佈全國進入三級警戒，同時「居家辦公」的重要性也隨之曝光。（示意圖／取自unsplash）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「公司老人根本防疫破口」的文章表示，「公司一堆老人嫌熱，就不戴口罩晃來晃去，請他們戴上一副要他們命的臉，不然就是講話還特意拉下口罩講（嫌聲音模糊），根本就防疫破口」，原PO更接著說「昨天看公司慢超多拍才開始準備制定分組輪流居家上班制度，想說雖然反應慢至少有在做，結果被高層駁回！說有居家上班有資安疑慮」，原PO最後更講，「我在不到50人的小公司上班，位於重災區雙北，全是文書行政工作，也無商業機密，到底有啥問題？全台灣大外商大企業都可以施行在家上班，敝公司、有怕資安外洩到這種程度」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
網友們紛紛留言表示「真的，我前公司老闆就是標準防疫破口年長者，超噁」、「真的，家裡附近的年長者都不戴口罩趴趴走」、「老一輩真的是防疫破口，好多都不戴口罩」、「不覺得不是年紀的問題，就現在長輩普遍學歷不高根本不知道病毒有沒有什麼，你叫他戴口罩他當然不屑懶得理，我活那麼老了不用年輕人教我怎麼活，這種心態我們公司也沒有分流遠距，有幾百人在北部...覺得不是年紀的問題，是老人世代我行我素的類型較多」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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94.96%5.04%
2021-05-17-2021-05-19
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