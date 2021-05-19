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指揮中心表示，今日新增之267例本土個案為127例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月30日至5月18日，居住縣市分別為新北市129例(中和區26例為多)、臺北市70例(萬華區31例為多)、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、臺中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、臺南市及新竹市各2例；新增縣市為臺南市。其中萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。相關疫情調查持續進行中。
指揮中心指出，今日新增之8例境外移入個案，5例印度、2例菲律賓、1例日本。皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間並無症狀。案2358為本國籍20多歲男性，4月25日自日本入境，檢疫期滿後自主健康管理，5月17日自費採檢，並於今日確診。案2359、案2538為菲律賓籍20多歲男性移工與40多歲女性移工，皆在檢疫期滿後進行自費採檢，於今日確診。案2533至案2537為本國籍3男2女，年齡介於5歲以下至40多歲，分別於5月17、18日自印度入境後於檢疫所進行採檢，於今日確診。
指揮中心統計，截至目前國內累計279,650例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含253,155例排除)， 其中2,533例確診，分別為1,094例境外移入，1,386例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另5例(案530、案1589、案1676、案1591、案1886)移除為空號。確診個案中14例死亡、1,133例解除隔離、1,386例隔離中。
指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
COVAX分配 40萬AZ疫苗下午抵台
中央流行疫情指揮中心也表示，我國透過COVAX獲配的第二批AstraZeneca疫苗41.04萬劑將於今日下午運達桃園國際機場。
本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。
指揮中心指出，COVAX係由全球疫苗免疫聯盟(GAVI)、流行病預防創新聯盟(CEPI)與WHO合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的COVID-19候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。全球共有190個經濟體參與COVAX，包括92個低收入國家及98個自費參與者。
資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】新增275例 40萬AZ疫苗下午抵台
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